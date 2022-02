Javier Calamaro: “El Covid-19 es una excusa para tener dominada a la sociedad mundial”

Javier Calamaro hizo unas polémicas declaraciones sobre el coronavirus que impacta a la humanidad desde principios del 2020. El músico y compositor brindó una entrevista radial luego de su actuación en el primer Festival Atahualpa, en Córdoba que se desarrolló el fin de semana pasado en la localidad cordobesa de General Cabrera, donde sostuvo que el virus fue creado en un laboratorio y no salió de Wuhan, China, pero que, además, lo fueron inoculando de manera ilícita con las vacunas. Por otra parte, comparó la pandemia con el holocausto y sus declaraciones generaron un fuerte repudio en las redes sociales.

El hermano de Andrés Calamaro se refirió a la pandemia como “la excusa para tener dominada a la sociedad mundial” y contó que si bien se vacunó, lo hizo muy temeroso debido a las experiencias que había tenido con varios amigos cercanos. Horas más tarde tuvo que salir a pedir disculpas por sus dichos acerca de la pandemia.

“El virus es una enfermedad creado en un laboratorio. No salió de Wuhan, no salió de un mercado de China, lo fueron inoculando de maneras completamente ilícitas y aberrantes en todo el mundo”, dijo sin más a Radioplay Con Vos tras su presentación en el Festival. En ese sentido sostuvo que el coronavirus “no causa los estragos que dicen que causa”. Y siguió: “es todo una excusa para tener dominada a la sociedad mundial desde poderes oscuros y siniestros”.

Por otra parte, el músico arremetió contra las vacunas que se fueron desarrollando a lo largo de los últimos dos años que han sido clave para contener la pandemia y volver de a poco a la normalidad. “El verdadero genocidio lo están cometiendo con esa vacuna llena de grafeno y metales pesados que nos obligan a todos a meternos”, expresó el compositor.

Además, contó que si bien él está vacunado, lo hizo con cierto temor por experiencias cercanas. “Yo estoy vacunado. Me arriesgué a que me mate, como mató a siete amigos míos. Siete amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meter no en la Argentina, en todo el mundo. Eso es nefasto”, añadió. Para el músico, las vacunas que se han aplicado en todo el mundo “nos las tenemos que aguantar”, porque sino “nos matan o nos prohíben vivir”, expresó.

Segundos después Calamaro comparó la situación de la pandemia con el holocausto. “Lo bancamos como los judíos bancaron a Hitler en el Tercer Reich. Bueno, este es el cuarto Reich, esta es la tercera guerra mundial contra toda la humanidad. Demostrando que somos todos esclavos de un sistema nefasto y perverso mucho peor que el de la época del nazismo”, arremetió.

Las disculpas por sus declaraciones

Sus palabras rápidamente causaron revuelo en las redes sociales y el músico tuvo que salir a pedir disculpas a través de un comunicado. “Quiero expresar mis disculpas por las palabras que pronuncié el sábado pasado luego de un recital. En primer lugar, me gustaría hablarles a todos aquellos que han sido afectados por el Covid-19 ya sea de manera directa o indirecta por haber perdido a algún familiar. De ninguna manera se puede negar lo que ha ocasionado a nivel mundial”, aseveró.

Y continuó con su descargo. “En segundo lugar, quiero aclarar que simplemente di una opinión personal tal vez sesgada por casos cercanos que lo han padecido. De ninguna manera entraré en debate cuando afuera hay tanto dolor sobre este tema”, afirmó y finalmente reiteró que lamentaba que sus palabras hubiesen tocado a alguien.