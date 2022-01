Gonzalo Heredia contó por qué se bajó de la segunda temporada de ATAV: “Se me cae la cara”

Gonzalo Heredia fue uno de los protagonistas de la serie de Polka, Argentina, tierra de amor y venganza en 2019 y era de esperarse su participación en la segunda temporada. Por eso sorprendió al declarar que no estará en el nuevo año y dio sus motivos.

El actor que interpretaba a Aldo Moretti, quien tenía una relación con Raquel, en la piel de la China Suárez, confesó qué fue lo que lo llevó a rechazar el papel. “Si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice”, bromeó Heredia en una entrevista con Implacables (elnueve).

Heredia y Suárez fueron pareja en la serie de época de Polka.

“No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente”, continuó en relación con volver a interpretar a Aldo, ahora en el marco de la década del 80′. Igualmente, el actor aclaró que todavía no le realizaron una propuesta formal desde la productora de Adrián Suar. “No me ofrecieron nada. Yo encantado, la pasé súper bien. Polka es mi casa pero todavía no hablaron conmigo”, concluyó.

La primera temporada de la serie se emitió desde el 11 de marzo de 2019 para finalizar el 30 de diciembre de ese mismo año. La historia está ambientada en la Argentina de la década de 1930, en tiempos de bonanza y progreso así como la oleada de inmigración principalmente europea y la decadencia política y económica. Su elenco estaba conformado por Heredia, Suárez, Albert Baró, Delfina Chaves, Cande Vetrano, Benjamín Vicuña, Fernán Mirás, Andrea Frigerio, entre otros. Por el momento las grabaciones de la segunda temporada no comenzaron y tampoco hay fecha estimada de estreno.

La pregunta de Gonzalo Heredia sobre una serie de Netflix que abrió un debate en las redes

Días atrás, el actor contó en Twitter que se enganchó con la serie MAID: Las cosas por limpiar (Netflix) y les preguntó a sus seguidores si era o no una buena producción. Rápidamente, los usuarios respondieron su consulta. “Che, la serie esa MAID (Las cosas por limpiar) está muy bien ¿o tengo la vara muy baja?”, fue la pregunta que abrió el debate. Los cibernautas no dudaron en dar su opinión y hasta criticar a la serie creada por Molly Smith Metzler y protagonizada por Margaret Qualley.

“Muy buena”; “Me resultó hermosa. Muy dura y muy real. Sobre todo la relación madre e hija”; “Me encantó”; “Es una serie muy interesante y especialmente si te interesa poder analizar lo social”; “Se refleja un tema que es tan real y pasa creo en todas las clases sociales”; fueron algunas de las tantas respuestas que recibió el protagonista de La 1/5/18 (eltrece).

La serie se inspiró en el libro Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (Mucama: Trabajo duro, salario bajo y la voluntad de una madre de sobrevivir), de Stephanie Land, quien relata en sus memorias todo lo que atravesó tras dejar a su marido violento. La primera temporada consta de 10 episodios y fue un éxito dentro de la plataforma de streaming.