Javier Calamaro pidió disculpas por sus polémicas declaraciones sobre el Covid: “De ninguna manera se puede negar lo que ha ocasionado a nivel mundial”

Este fin de semana, después de brindar un show en el Festival Atahualpa, en Córdoba, Javier Calamaro dio una entrevista en donde realizó polémicas declaraciones con respecto al Covid. El cantante aseguró que el virus fue implantado a propósito, que sus efectos no son tan graves como se cree y comparó la vacunación con el nazismo.

“El Covid es una enfermedad, un virus, creado en un laboratorio. No salió de Wuhan, no salió de un mercado de China, lo fueron inoculando de manera completamente ilícita, aberrante, en todo el mundo”, expresó el músico antes de minimizar lo que provoca la enfermedad. “ No causa los estragos que dicen que causa, es todo una excusa para tener dominada a la sociedad mundial desde poderes que son oscuros y siniestros ”, agregó.

Además, el cantante arremetió contra las vacunas. “El verdadero genocidio lo están cometiendo con esa vacuna llena de grafeno y metales pesados que nos obligan a todos a meternos”, manifestó con enojo. “Yo estoy vacunado y me arriesgue a que me mate, como mató a siete amigos míos. Siete amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meter, y lo tenemos que aguantar porque sino nos matan o nos prohíben vivir ”, continuó.

“Lo bancamos como los judíos han bancado a Hitler en el Tercer Reich. Bueno, este es el cuarto Reich, la tercera guerra mundial contra toda la humanidad, demostrando que somos todos corderos, esclavos de un sistema nefasto y perverso, mucho peor que en la época del hitlerismo ”, culminó.

"Calamaro":

Por las declaraciones de Javier Calamaro sobre el #COVID19 pic.twitter.com/AzblQR2YNc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 31, 2022

Luego de que sus declaraciones se volvieran virales, Calamaro emitió un comunicado pidiendo disculpas a todas las personas que fueron afectadas por el virus y aclarando sus dichos. “Quiero expresar mis disculpas por las palabras que pronuncié el sábado pasado luego de un recital. En primer lugar, me gustaría hablarles a todos aquellos que han sido afectados por el Covid ya sea de manera directa o indirecta por haber perdido a algún familiar. De ninguna manera se puede negar lo que ha ocasionado a nivel mundial”, escribió.

“En segundo lugar, quiero aclarar que simplemente di una opinión personal tal vez sesgada por casos cercanos que lo han padecido. De ninguna manera entraré en debate cuando afuera hay tanto dolor sobre este tema ”, continuó y volvió a disculparse: “Nuevamente pido disculpas si alguien se ha sentido tocado . Seguiré escribiendo canciones que atravesaron y atraviesan muchas generaciones″, culminó.

Días atrás, Eric Clapton también realizó polémicas declaraciones sobre las vacunas. En una entrevista en video con The Real Music Observer que fue subida en partes a YouTube desde la semana pasada, se le preguntó al artista sobre su decisión de formar equipo con Van Morrison, otro escéptico de las vacunas, en el sencillo “Stand and Deliver” de 2020, que comparó los bloqueos de Covid-19 con la esclavitud.

“Cualquiera que fuera el memorándum, no me había llegado”, señaló Clapton. Y agregó: “Entonces me di cuenta de que realmente había un memorando: un tipo, Mattias Desmet, habló al respecto. Es genial, ya sabés, la teoría de la formación de hipnosis masiva. Y pude verlo, una vez que comencé a buscarlo”.

Eric Clapton, otro militante antivacunas que genera polémica con sus declaraciones Mike Marsland/WireImage

En este sentido, Clapton afirmó que vio esta teoría se cumplía “en todas partes”. Y detalló: “Y luego recordé haber visto pequeñas cosas en YouTube, que eran como publicidad subliminal. Ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, esa cosa de ‘no serás dueño de nada y serás infeliz’”.

El célebre guitarrista parecía estar refiriéndose a un concepto promovido por Desmet, profesor de psicología clínica en la Universidad de Ghent en Bélgica. Una teoría ampliamente desacreditada que sugiere que las personas han sido “hipnotizadas” para creer las ideas principales sobre el Covid-19, como los procedimientos de prueba y las vacunas.

Clapton, de 76 años, comenzó a criticar las vacunas contra el Covid-19 después de describir las supuestas consecuencias malas para la salud al recibir la inyección de AstraZeneca en 2021. Más tarde, se mostró en contra de los pases sanitarios y prometió nunca presentarse en lugares de música que requieran prueba de vacunación.