Jennifer Lopez dio detalles del mal momento que pasó cuando se separó de Ben Affleck hace 18 años

Hay un dicho que dice “si amas algo, déjalo ir, porque si es para ti, volverá”. Esa frase podría resumir perfectamente la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, una de las parejas más mediáticas del 2022. Su curioso matrimonio los puso en la mira internacional más de una vez. Ahora su amor vuelve a sonar debido a una reciente entrevista, en la cual la Diva del Bronx habló sobre su primera ruptura con el famoso actor.

En el programa The Zane Lowe Show de la aplicación y plataforma Apple Music, la artista reveló cómo fue su vida personal después de haberse separado del actor a inicios del 2000.

Para entrar un poco en contexto, es necesario recordar que la pareja había tomado la decisión de casarse en septiembre de 2003 después de comprometerse en noviembre del 2002, pero, en enero de 2004, decidieron tomar caminos separados por motivos que aún no están muy claros. No obstante, se volvieron a reunir. Dicen que el amor lo puede todo y es por eso que casi dos décadas después se encontraron para terminar lo que habían iniciado: pasar por el altar.

La pareja de artistas se casó en el 2003 Ifstyle México

En julio de este año, el actor y director, de 50 años, y la cantante confirmaron que se habían casado en Las Vegas, dándole así una gran sorpresa a todos sus seguidores. Sin embargo, para llegar a ese punto, tuvieron que enfrentar muchos obstáculos, que incluyó una ruptura que al parecer le afectó gravemente a la intérprete de “On The Floor”.

“Sinceramente, sentí que iba a morir. Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no pude hacerlo bien”, recordó Lopez, al hablar sobre la angustia que sintió al haber cancelado su matrimonio en el 2004.

Fue entonces cuando decidió alejarse del micrófono y durante ocho años se tomó un respiro del mundo del espectáculo. Pese a eso, el 25 de noviembre de este 2022 publicó en su cuenta de Instagram que volvería con un nuevo álbum titulado “This is Me… Now”, una obra que buscará llevar a sus fanáticos por el camino emocional y psicológico que vivió después de su primera gran decepción amorosa.

Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvieron que pasar por varios obstáculos días antes de su boda en 2022 On The JLo

Veinte años en trece canciones

“No hice música de la manera en que lo hice en 2002 hasta ahora… Me puso en un espiral durante los siguientes 18 años en los que solo no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz.”, aseguró la artista. Este es su primer álbum desde el 2014, razón por la cual cientos de fanáticos se encuentran a la expectativa de cómo será el nuevo trabajo de JLo.

Según su publicación de Instagram, el disco contará con las siguientes canciones:

1. This Is Me… Now.

2. To Be Yours.

3. Mad in Love.

4. Can’t Get Enough.

5. Rebound.

6. not. going. anywhere.

7. Dear Ben pt. ll.

8. Hummingbird.

9. Hearts and Flowers.

10. Broken Like Me.

11. This Time Around. 1

12. Midnight Trip to Vegas.

13. Greatest Love Story Never Told.

En ellas se relata la historia que vivió con Affleck, la agonía de su ruptura y al final cómo el amor que ella veía imposible recuperar, se volvió real.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en imagen de archivo

”Entonces, todo el mensaje del álbum es que este amor existe. Este es un amor real”, explicó. Este nuevo trabajo discográfico estará disponible desde el viernes 2 de diciembre en plataformas como Spotify y Apple Music, así como en tiendas físicas.

El Tiempo (Colombia)

