Jennifer Lopez sorprendió a todos al compartir la intimidad de su Día de Acción de Gracias junto a Ben Affleck

escuchar

Como pocas veces, Jennifer Lopez abrió las puertas de su intimidad familiar, al dejar que sus millones de seguidores en redes le echaran un vistazo a la celebración del Día de Acción de Gracias en su hogar.

Esta fue la primera festividad que pasa con Ben Affleck después de su boda el pasado verano.

El emotivo video es apenas la segunda publicación en su perfil de Instagram después de su decisión (que preocupó a sus fans durante días) de borrar todo su contenido previo y dejar una foto de perfil que no daba ninguna pista. Sin embargo, sus seguidores volvieron a estar tranquilos al enterarse finalmente el motivo detrás de esa actitud: el lanzamiento de su nuevo disco.

Jennifer Lopez comparte un poco de la intimidad de su hogar

En la colección de imágenes familiares, Jennifer Lopez apareció muy amorosa e involucrada en las labores hogareñas propias de la ocasión. Desde los arreglos de la residencia e incluso desde la cocina, donde probó las galletas que más tarde serviría en los festejos.

También figuraron sus mellizos Emme y Maximilian David, quienes compartieron momentos de cariño con Ben Affleck. Esta publicación reciente también evidenció la alegría y la buena integración familiar que tienen después de la boda.

Las escenas íntimas compartidas por “Jenn” fueron acompañados del fragmento final de la canción “The One”, que termina con la frase: “Puedo ser todo lo que tú necesitas”. Esto podría ser la prueba de que finalmente logra consolidar su sueño de formar una familia unida y estable en compañía de sus hijos y su actual pareja.

Se viene lo nuevo de JLo para todos sus seguidores

JLo vuelve del "retiro" en entrevista con Zane Lowe

Curiosamente, el breve “retiro” de Jennifer Lopez de las redes generó mucha atención de parte de sus seguidores y los medios, que le armaron la antesala ideal para volver con todos los reflectores. Así fue como anunció su nueva producción discográfica, llamada This is me... Now”, título que homenajea a This is me... Then, lanzado hace 20 años y dedicado a su actual esposo, Ben Affleck. Además, se trata de su primera producción completa desde 2014.

“Pasé por tanto dolor durante tantos años y mi forma de sobrevivir fue esforzarme por esconder ese lado de mí misma… Pero ahora quiero darle un final feliz”, dijo la propia cantante en un adelanto de la entrevista que se publicará este lunes con el presentador Zane Lowe a través de la plataforma Apple Music. Con todo este contexto, se espera que revele más detalles sobre las últimas novedades en su vida y su carrera.

El lanzamiento del nuevo disco aún no tiene fecha exacta, pero se sabe que estará compuesto por 13 canciones y se podrá escuchar en algún momento del próximo año.

Después de varios días de "silencio" en redes, JLo compartió esta imagen de una muñeca creada por una fan @mariolajlover / Instagram

Además del anuncio, la actriz y empresaria también compartió una muñeca hecha por una seguidora e inspirada en ella. Se trata de una figura diseñada por la artista identificada como “Mariola”. El juguete sobresale por su vestido con una réplica de uno de sus atuendos reales. Esta publicación también la usó para romper el silencio en sus redes.

LA NACION