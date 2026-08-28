Jennifer Lopez: “Me habría acostado con cualquiera de ellos, lo que dice mucho de mi lado oscuro”

Jennifer Lopez sorprendió al público con declaraciones íntimas durante su participación en el podcast Films To Be Buried With. La artista conversó con el actor Brett Goldstein, su compañero de elenco en la comedia Office Romance, acerca de sus preferencias cinematográficas y los intérpretes que despertaron su interés a lo largo de los años.

El eje de la confesión recayó sobre el elenco del largometraje True Romance, estrenado en 1993, donde figuran nombres de relevancia mundial como Brad Pitt, Christian Slater y Gary Oldman. Según la artista, la intensidad de los personajes y el carisma de los actores definieron su percepción sobre la cinta.

En el marco de la gira publicitaria de Office Romance, Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizaron una entrevista viral Ana Carballosa/Netflix - untitled-6847

Lopez recordó con detalle los perfiles de los personajes presentes en la trama. Destacó el papel de Christian Slater, quien encarna al protagonista que alucina con la figura de Elvis Presley, personaje interpretado por Val Kilmer. La cantante valoró también el trabajo actoral de Patricia Arquette, a quien definió como una profesional capaz de dotar de dulzura a su rol de prostituta.

La lista de nombres mencionados incluyó a Dennis Hopper, Christopher Walken, James Gandolfini y Brad Pitt. La artista confesó ante el micrófono: “Me habría acostado con cualquiera de ellos, lo que dice mucho de mi lado oscuro. Todos estuvieron jodidamente buenos en esta película”. Este testimonio marca un punto de inflexión en la entrevista, donde la protagonista de Office Romance analiza la estética y la potencia interpretativa de los actores en escenas dinámicas.

Brad Pitt fue uno de los nombres mencionados por Jennifer Lopez Archivo

La fascinación de Lopez por el estilo de la producción alcanzó detalles específicos. La cantante elogió la caracterización de Gary Oldman como Drexl Spivey, un personaje con rastas y dientes de oro. La intérprete admitió que esa estética diferente resultó atractiva para ella, un comentario que generó risas inmediatas de Goldstein durante la grabación. Para la artista, la química lograda por el elenco en escenas memorables, como el encuentro entre los personajes de Christopher Walken y Dennis Hopper, representa la excelencia técnica y la calidad dramática del cine de los años 90. Ella insistió en que el carisma actoral trasciende la ficción y marca a los espectadores.

En paralelo a estas revelaciones, el contexto de la entrevista alimentó rumores sobre una supuesta relación sentimental entre Lopez y Goldstein. Ante las especulaciones surgidas por la cercanía durante la promoción de su nueva película, la cantante negó cualquier vínculo romántico con su colega. “Nunca hay una ocasión en la que me vean con alguien o trabajando con alguien sin que intenten relacionarme con esa persona”, afirmó la estrella en el ciclo televisivo Today.

Gary Oldman como Drexl Spivey, un personaje con rastas y dientes de oro, llamó la atención de Jennifer Lopez Warner Bros.

Por su parte, Goldstein se sumó a la dinámica con una respuesta irónica, al señalar que la cercanía física es una constante en la convivencia laboral con ella. La promoción de Office Romance continúa, mientras la intérprete mantiene su postura firme sobre los límites de su vida privada frente a las versiones mediáticas que circulan tras sus declaraciones.

Las afirmaciones sobre sus preferencias en el cine pasado forman parte de este intercambio público, donde el trabajo conjunto con Brett Goldstein ocupa el rol central en la agenda de la actriz. Lopez refuerza su estatus de ícono cultural con estas confesiones que mezclan nostalgia, análisis crítico sobre las actuaciones y una cuota importante de franqueza ante las cámaras.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA