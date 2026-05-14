Jennifer Lopez habló de su “gran química” con Brett Goldstein y crecen los rumores de romance

Jennifer Lopez y Brett Goldstein parecen acercarse, de a poco pero a paso firme, a la confirmación del romance. O al menos eso dejan entrever. Después de que la diva del Bronx revelara meses atrás que el actor de Ted Lasso fue quien mejor la besó en un set, y de que ninguno de los dos desmintiera los rumores sobre una posible relación, los protagonistas de Office Romance se mostraron anoche muy cómplices y al borde del beso durante un evento de Netflix para presentar la película. “Desde el principio tuvimos una gran química”, dijo ella, pícara.

“Desde el principio tuvimos una gran química”, dijo ella, pícara. Evan Agostini - Invision

Durante el Netflix Upfront 2026, el evento anual con el que la plataforma adelanta sus próximos estrenos, JLo y Goldstein se mostraron muy sonrientes, cómplices y en sintonía el uno con el otro. Incluso, entre abrazos, risas y miradas, las cámaras los fotografiaron muy cerca de darse un beso en la boca. Ella se dejó ver radiante enfundada en un conjunto rosa de Jean Paul Gaultier mientras él acompañó con un traje gris y una chomba a tono.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan Office Romance. En el set, señalan los rumores, habría nacido el amor Evan Agostini - Invision

“Una persona encantadora”

La cantante y actriz, de 56 años, habló en exclusiva con People sobre su nueva comedia romántica. “Desde el principio tuvimos una gran química”, dijo la cantante y actriz de 56 años. “Simplemente se fue desarrollando a medida que hacíamos la película juntos”, sumó de inmediato. Si bien la estrella de Hollywood explicó que Goldstein no era como ella esperaba —“Me imaginaba a un tipo más rudo”, confesó—, la personalidad del actor la conquistó. “Me encontré con una persona amable, gentil y a la vez muy inteligente y encantadora. Creo que eso fue una sorpresa”, sumó.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein durante el rodaje de Office Romance en Nueva York Jose Perez/Bauer-Griffin - GC Images

Pero las declaraciones de JLo no quedaron allí y confesó que conocía el trabajo de Goldstein desde hace tiempo. “Era una gran admiradora suya desde que hizo Ted Lasso. Roy Kent es uno de mis personajes favoritos”, contó y agregó: “Pensé que se parecería más al personaje, pero era tan dulce y amable, totalmente diferente”.

Una admiración mutua

Cuando en 2024 se confirmó que Goldstein iba a trabajar con JLo, muchos de sus fanáticos celebraron la noticia. También recordaron, según publicó PageSix, que hacía tiempo que la estrella de Ted Lasso tenía en su cabeza a “Jenny from the Block”: contaron, a través de las redes sociales, que el humorista había manifestado su amor por Lopez varias veces en su podcast, Films to Be Buried With.

Los actores demostraron llevarse a la perfección en el set Backgrid/The Grosby Group

“Nunca olviden que Brett Goldstein ama a JLo”, aseguró un usuario de X. “Dijo que ella era su enamorada y ahora protagonizan una comedia romántica juntos. Vos vas, manifestando, rey”, completó. Otro seguidor recordó el día que Goldstein habló de la aparición de la actriz en The Hustlers, en un episodio que se emitió en julio de 2018. “Maldito infierno. ¡50!”, exclamó por aquel entonces sobre la edad de Lopez en ese momento. “Tiene 50 años. La amo”.

“Creo que ella es una de sus favoritas; Creo que ha mencionado más de una vez (en su podcast) que piensa que ella es la mujer más hermosa del mundo. ¡Debe estar extasiado!”, fue el texto que escribió otro admirador de Goldstein en la red social Reddit.

Quién es Brett Goldstein

Brett Goldstein ganó dos premios Emmy por su actuación en Ted Lasso PATRICK T. FALLON - AFP

Brett Goldstein nació hace 45 años en Londres. Su carrera como actor comenzó sobre un escenario, de la mano del stand up, y siguió en la televisión británica con algunos papeles destacados en comedias como Drifters y Derek. Luego de alzarse con un galardón en los premios del Cine Independiente Británico por su trabajo en el film Adult Life Skills (2016), lanzó el podcast Films to Be Buried With.

Su gran oportunidad —y el salto a la fama— llegó a la vida de Goldstein en el 2020 a través de un llamado de Bill Lawrence. El productor televisivo le ofreció ser guionista en Ted Lasso, el programa de Apple TV+ protagonizado por Jason Sudeikis que pronto se convirtió en un suceso. Además de escribir, Goldstein se puso en la piel del futbolista Roy Kent, personaje que le valió dos premios Emmy. Aparte de su rol más conocido, Goldstein firmó un acuerdo con Warner Bros y debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel como Hércules en Thor: Amor y trueno.