Jeremy Renner mostró las cicatrices que le quedaron tras el accidente que casi le cuesta la vida

La historia reciente de Jeremy Renner es estremecedora. A fines del 2022, sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Y a casi dos años de aquel traumático hecho, el actor norteamericano reconocido por su papel en Hawkeye, parte del Universo Marvel, decidió mostrar públicamente las cicatrices que les dejó el aplastamiento de un quitanieves.

La vida del actor de Hollywood no volverá a ser la misma por la máquina de nieves que lo aplastó a fines del 2022, al intentar salvar a su sobrino de que no lo atropellen. Esto le ocasionó múltiples fracturas, más precisamente un total de 38 huesos rotos, y lo dejó mucho tiempo en terapia intensiva en un hospital de Nevada. Desde aquel lugar compartió imágenes y actualizó sobre su evolución al elenco de la serie Mayor of Kingstown, con los cuales estaba trabajando en aquel momento.

Las fotos de Jeremy Renner en su recuperación física. Foto/Instagram: @menshealthmag

Si bien en su momento generó mucha preocupación su estado de salud, una vez que se recuperó se dio a conocer de que estuvo muerto clínicamente durante varios segundos.

Sin embargo, no era su momento y pudo salir adelante. Ahora, el actor lleva una vida saludable en cuanto a alimentación, descanso y ejercicio diario. Y en este sentido, brindó una entrevista a la revista Men’s Health en la que habló de su accidente, de sus hábitos en la actualidad y se animó a mostrar públicamente sus cicatrices.

“Jeremy Renner de regreso de la muerte, más fuerte que nunca”, tituló el medio con una tapa en blanco y negro, donde se lo ve al actor con su torno al desnudo y exhibiendo su buen estado físico.

Una de las cicatrices de Jeremy Renner tras su accidente. Foto/Instagram: @menshealthmag

En la publicación compartida en redes sociales aseguraron que el cuerpo del actor es “muy diferente ahora”. “Tengo que mejorar lo que fui hoy”, señaló Jeremy en diálogo con el medio, y luego añadió: “Eso es todo lo que importa. No voy a poner una barra alta aquí”. Tras la gran cantidad de lesiones que le provocó el accidente, el Vengador tuvo que poner manos a la obra para recuperar su estado físico y parte de esa fuerza de voluntad que tuvo la contó en la entrevista.

Según el medio, el actor llevó adelante una dieta especial con una ingesta de proteínas más alta de la que tenía antes. En cuanto a su físico, señalaron que las bandas de resistencia fueron fundamentales para la rehabilitación básica antes de comenzar una rutina con pesas. También el estiramiento y la movilidad fueron fundamentales, y llegó a entrenar hasta cuatro veces por semana.

En un momento de la entrevista, le consultaron si le había quedado alguna cicatriz y Jeremy respondió: “Sí, creo que sí. Nunca tuve cicatrices antes. Probablemente, hubo más cicatrices emocionales y espirituales”.

Asimismo, añadió: “Ahora tengo algunos físicos, pero ni siquiera son del accidente, son de las cirugías. Hay una cicatriz en mi cabeza, que en realidad fue por el acero. Pero todo lo demás es debajo de la piel y esas cicatrices no las veo. Veo la cicatriz que tengo en el pecho. Son todos recuerdos de un hermoso día”.

No obstante, Jeremy Renner aseguró que estará en recuperación por el resto de su vida, pero fue tal el progreso que tuvo desde comienzos del año pasado que su historia de vida resulta inspiradora para muchos.

