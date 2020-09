En el programa La jaula de la moda, la conductora comentó que la pandemia favoreció a la pareja y los llevó a estar más "melosos" Fuente: Archivo

Jésica Cirio dio una entrevista al ciclo televisivo La jaula de la moda y respondió a una curiosa pregunta. Consultada sobre su intimidad con Martín Insaurralde, la conductora habló de todo y comparó al intendente de Lomas de Zamora con Superman, respecto a su performance sexual.

Luego de que Insaurralde fuera internado tras dar positivo en el testeo de coronavirus, la pareja pasó varios días separada. A pesar de todo, Cirio explicó que la cuarentena los "benefició" ya que les permitió compartir más tiempo y estar menos "a las corridas".

Cirio reveló que no esperaba que le "dure tanto un amor" Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi / AFV

"De verdad, y capaz que lo digo y me mata, realmente increíble porque estamos enamorados fatales", dijo en el ciclo que conduce Horacio Cabak. "Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera", explicó. Después, agregó: "Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas. Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay 'te amo', besos, abrazos, nos quedamos en la cama....".

En ese momento, Cabak interrumpió a Cirio y le preguntó con qué superhéroe lo compararía por su performance en la intimidad. "No sé... Superman", respondió.

Además, la conductora aseguró que la familia se encuentra muy unida en este contexto. "La verdad es que fue muy lindo", dijo, por la posibilidad de pasar más tiempo con su hija y esposo. "No solo la conexión con Martín sino también con Chloe. Disfruté mucho. El otro día lo abracé cargándolo y le dije 'no puedo creer cómo estamos'. Cuando era más chica, primero no pensaba en casarme, no pensaba en tener hijos y mucho menos que me dure tanto un amor", manifestó.