Coronavirus. "Me siento bárbaro", dijo Martín Insaurralde

21 de junio de 2020 • 16:22

"Anoche pasé mi mejor noche, me siento bárbaro", dijo en una entrevista televisiva Martín Insaurralde, quien se encuentra internado en el hospital Llavallol desde hace más de 10 días luego da dar positivo en coronavirus. El intendente de Lomas de Zamora se refirió al estado de su salud y aseguró que ya no siente dolor muscular ni de garganta y que su capacidad pulmonar está "bárbara".

"Me pasaron el plasma hace ya 48 horas. El miércoles fue el día de quiebre de la enfermedad, se me había reducido la capacidad pulmonar", indicó en diálogo con "La peña de Morfi" de Telefé, programa que coconduce su esposa, Jesica Cirio. El intendente aprovechó para agradecer al Incucai y a las autoridades sanitarias provinciales que "rápidamente se pusieron a disposición". El jefe del distrito bonaerense contó que el miércoles pasado llegó el plasma para transfusión y que previamente le realizaron pequeña intervención quirúrgica, porque no tiene "buenas venas para recepcionar el plasma".

Según contó Insaurralde, la combinación de plasma con corticoides le dio mayor oxigenación y le desinflamó los bronquios, además de bajarle la carga viral. "Pasadas las 24 horas me empecé a sentir muy bien", agregó. El intendente de Lomas completó: "Estoy feliz, porque fue una lucha que valió la pena". Además, añadió que durante su aislamiento realizó "reflexiones sobre la vida".

Jésica Cirio: "Es un Día del Padre diferente"

Por el día del Padre, que se festeja hoy, Cirio, quien tiene una hija junto al intendente, le dedicó un mensaje en las redes sociales a su marido. "Hoy nos toca un día del padre diferente, extrañándote mucho y contando los días para que estés con nosotras de nuevo", escribió Jésica. "A pesar de la distancia, estamos más juntos que nunca ¡y eso solo nos hace más fuertes! Chloe tiene el papá más valiente del mundo, por eso estoy segura de que muy pronto todo esto va a ser solo un recuerdo ¡Feliz día mi amor @minsaurralde! Te amamos", escribió en Instagram.