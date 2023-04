Jey Mammon se fue del país tras la denuncia de Lucas Benvenuto

escuchar

El exconductor de La Peña del Morfi Jey Mammon se fue del país esta noche con rumbo a España, según reportó el programa LAM, que conduce Ángel de Brito. “Necesito relajar la cabeza”, le dijo el conductor a un móvil de ese programa. Tal como publicó LA NACION, Jey Mammon fue denunciado por haber presuntamente abusado de Benvenuto cuando éste era menor.

Tras las fuertes acusaciones en su contra, emitió un comunicado en las redes sociales. Luego, el actor compartió un video donde habló por primera vez. “Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida”. Con esa frase arrancó Jey Mammon el extenso video que publicó en su cuenta de Instagram. Esta fue su primera publicación tras el descargo que hizo días atrás, donde se refirió a “un episodio falso en gran parte de su contenido”.

En las nuevas imágenes que compartió, se lo pudo ver sentado frente a la cámara y, entre lágrimas, aseguró: “Por la razón de los niveles de angustia que estoy viviendo, no los experimenté nunca, lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí”.

Habló Jey Mammon tras la denuncia por abuso sexual

También dio entrevistas a dos programas de TV y esta noche respondió pocas preguntas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando iba rumbo a España. “Me ves acá solo”, le dijo al reportero, cuando le preguntaron si temía que la gente tomara alguna represalia al verlo en público. También dijo que no lo echaron de Telefe sino que fue una salida de común acuerdo. “No se que más querés que te diga”, contesta, mientras entra a la zona de controles.

La respuesta de Benvenuto tras la versión de Mammon

“Estoy angustiado por la situación”, señaló Benvenuto, al relatar que un equipo de Socios del Espectáculo (eltrece) viajó hasta su lugar de residencia para que protagonizara una entrevista. En un audio que envió a Karina Mazzocco, conductora de A la tarde (América), el joven expresó: “Vivo esta situación desde el domingo. Agradezco al programa el interés y a todos los medios que le dieron el abrazo a mi historia. Pero mi lugar de trabajo, para mí, es la vida, lo que me da ganas de salir adelante. Es un lugar privado y, a no ser que yo invite a ver la nueva vida del Lucas de ahora, siento que no es la forma”.

Benvenuto precisó: “Desde el domingo, hacían guardia cuatro hombres adentro de un auto. Estoy rodeado de menores de edad y ellos no tienen la culpa. Yo cuido mucho a mis alumnos y al club, en el trabajo que me da ganas de seguir viviendo”. Y apuntó: “Quizás estaría bueno ir y acosar al que se denunció, en vez de perseguir a la víctima, porque yo hablaré con ustedes cuando mi psiquis esté bien. Cada entrevista es como una sesión de terapia en la que, irremediablemente, me revictimizo”.

Y concluyó: “Está todo bien, pero no voy a negar que me causa malestar. Por favor, tengan paciencia. Me cuesta hablar y tengo que tener charlas previas con mis terapeutas. Me están acompañando todo el tiempo”.

Lucas Benvenuto compartió un desgarrador posteo tras el comunicado de Jey Mammon

