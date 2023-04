Las 10 frases más resonantes de la entrevista de Baby Etchecopar a Jey Mammon tras la denuncia de Lucas Benvenuto: “Tengo pruebas, él no”

escuchar

Juan Martín Rago, artísticamente conocido como Jey Mammon, volvió a dar su testimonio ante las acusaciones de abuso sexual a un joven menor de edad. “Él tenía 32 años y yo, 14″, advirtió Lucas Benvenuto, al dar a conocer la denuncia que pesó sobre el exconductor de Telefe en 2020 y que fue sobreseída por prescripción de la causa al año siguiente. El canal suspendió al presentador, quien negó los hechos y reconoció el vínculo con el joven, aunque aseguró que tenía 16 años cuando lo conoció. Este lunes, Mammon volvió a dar su versión respecto de lo ocurrido: “Nada de lo que él dice sucedió”.

El jueves pasado, el exconductor de La Peña de Morfi se mostró en un video a través de sus redes sociales, en el que señaló: “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida ni lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer”. Este lunes, en diálogo con Baby Etchecopar en Basta Baby (A24), Mammon volvió a dar su versión de los hechos y recalcó que pretende regresar al mundo del espectáculo. Además, advirtió que no se considera un “muerto social”.

El fuerte descargo de Jey Mammon ante la condena mediática

“Voy a volver [a la televisión], porque no siento la necesidad de tener que contarle a absolutamente nadie mi inocencia”, sentenció Mammon. Además, el humorista insistió en que Lucas Benvenuto tendría 16 años, y no 14, en el momento en el que se conocieron, un dato sobre el que su entrevistador advirtió que el joven seguía siendo menor de edad.

Las 10 frases más resonantes de su discurso

“Todo lo que tiene que prevalecer con la fama, o ser exitoso o estar ahí arriba, es virtual . Incluso los vínculos”.

. Incluso los vínculos”. “ El abuso es mentira . No lo hice, ni lo haría, ni lo haré nunca jamás en mi vida”.

. No lo hice, ni lo haría, ni lo haré nunca jamás en mi vida”. “No solo no lo conocí a sus 14 años, sino que nada de lo que él dice sucedió a sus 14 años ”.

”. “Uno de los amigos de Lucas, que también estuvo en esa fiesta [en 2009], me dijo: ‘No puedo creer lo que te está haciendo’ ”.

”. “Tuve un vínculo de amor con Lucas, a quien yo conocí a sus 16 años , y no sé si se inició a sus 16 o 17. Lo desconozco ”.

, y no sé si se inició a sus 16 o 17. ”. “Ver ‘pederasta’, ‘pedófilo’ o ‘monstruo’ en mi cara y mi nombre mientras hablan de la red de trata de Marcelo Corazza... Ese daño es irreparable e irrecuperable”.

en mi cara y mi nombre mientras hablan de la red de trata de Marcelo Corazza... Ese daño es irreparable e irrecuperable”. “Me parece tremendo que se corra el eje en la televisión argentina y me están instigando casi a que me tire por el balcón ”.

”. “Ahora, estoy fuerte y por eso salgo a hablar. Pero estuve una semana tirado y no fue por la denuncia, que tengo clarísimo que la denuncia fue un disparate , sino por lo que estoy viendo y escuchando todos los días sobre mí”.

, sino por lo que estoy viendo y escuchando todos los días sobre mí”. “Yo construí un vínculo de amor con Lucas . Me enganché. Le escribí una de las pocas canciones de amor que escribí en mi vida”.

. Me enganché. Le escribí una de las pocas canciones de amor que escribí en mi vida”. “Tengo pruebas. Él [Lucas Benvenuto] no las tiene. Esto es importante decirlo”.

