¿Jey Mammon va a los Martín Fierro?

Jey Mammon confirmó que irá a los premios Martín Fierro 2023 que se celebran este domingo 9 de julio en los salones del hotel Hilton, del barrio porteño de Puerto Madero. El exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) —que fue acusado por Lucas Benvenuto por abuso sexual— habló sobre su presencia en los premios de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina (Aptra), en los que el programa que lideraba fue nominado como mejor Musical.

Este miércoles 5 de julio, Mammon dio una entrevista en Intrusos en el espectáculo (América TV), y allí dijo: “El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto porque no tengo nada que esconder”. Además, desmintió las declaraciones de Benvenuto, quien en marzo pasado hizo pública una denuncia que en 2020 había realizado contra el conductor y humorista, en la que aseguraba que lo había violado cuando tenía 14 años. Ante esto, Mammon fue apartado de La Peña de Morfi, aunque mantiene un vínculo contractual con la señal hasta fin de año.

Si bien el humorista dijo que no volvería a la conducción del programa matinal, sí adelantó que, durante la entrega de los Martín Fierro, se sentará en la mesa con sus excompañeros. “Nada más lejos para mi hoy que pensar en La Peña de Morfi”, sostuvo y, luego, agregó: “¿Sabés qué? Voy a sentarme en la mesa de La Peña de Morfi porque no hay nada más merecedor que esa nominación. Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo, te juro. Todo me parece injusto, yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando”.

Al finalizar la entrevista, cuando Jey Mammon contó que el domingo irá a la entrega de premios de Aptra, lanzó: “Y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también. Que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden. Y si hablan por atrás, que hablen por atrás. Y si me quieren creer, que me crean y, si no quieren, que no me crean”.

La denuncia de Jey Mammon contra Benvenuto y la prensa

Esta semana se dio a conocer una denuncia que hizo Jey Mammon contra Lucas Benvenuto y algunas personas mediáticas. Según el estudio de abogados que lo representa esta acción legal apunta “contra los responsables de haberlo injuriado y calumniado en diversos medios de comunicación, haciéndose eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en el año 2020 sin ningún sustento legal que la avale y que fue sobreseída por resolución firme de la Justicia”; y entre ellos, se encuentra el conductor de LAM (América), Ángel de Brito.

La lista completa con todos los nominados a los Martín Fierro

Ficción

Dos 20 (TV Pública)

(TV Pública) El hincha (elnueve)

(elnueve) El primero de nosotros (Telefe)

(Telefe) La 1-5/18 (eltrece)

Periodístico

Animales sueltos (América)

(América) Opinión pública (elnueve)

(elnueve) Periodismo para todos (eltrece)

Humorístico-de actualidad

Bendita (elnueve)

(elnueve) No es tan tarde (Telefe)

(Telefe) La puta ama (América)

Deportivo

Somos mundiales (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Selección argentina, la serie (elnueve)

(elnueve) Pasión por el fútbol (eltrece)

Noticiero diurno

América noticias (América)

(América) El noticiero de la gente (Telefe)

(Telefe) Telenueve al mediodía (elnueve)

Noticiero nocturno

América noticias (América)

(América) En síntesis (eltrece)

(eltrece) Telefe noticias (Telefe)

Interés General

Almorzando con Juana (eltrece)

(eltrece) Gran Hermano, el debate (Telefe)

(Telefe) PH, podemos hablar (telefe)

Musical

Festival País (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Unísono (Televisión Pública)

(Televisión Pública) La peña de morfi (Telefe)

(Telefe) Pasión de sábado (América)

Magazine

A la Barbarossa (Telefe)

(Telefe) A la tarde (América)

(América) Cortá por Lozano (Telefe)

Cultural educativo

Archivo general de la emoción (Televisión Pública)

(Televisión Pública) La liga de la ciencia (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Noche de mente (Televisión Pública)

Entretenimientos - juegos

100 argentinos dicen (eltrece)

(eltrece) Bienvenidos a bordo (eltrece)

(eltrece) Trato hecho (Telefe)

Entretenimientos-conocimiento

La hora exacta (elnueve)

(elnueve) Los 8 escalones del millón (etrece)

(etrece) Pasapalabra (Telefe)

Big show

Canta conmigo ahora (eltrece)

(eltrece) La voz argentina (Telefe)

(Telefe) ¿Quién es la máscara? (Telefe)

Reality

El hotel de los famosos (eltrece)

(eltrece) Gran Hermano (Telefe)

(Telefe) MasterChef Celebrity (Telefe)

Gastronomía

Cocineras y cocineros argentinos (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Ariel en su salsa (Telefe)

(Telefe) Qué mañana (elnueve)

Viajes

País federal (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Un pequeño gran viaje (Telefe)

(Telefe) Resto del mundo (eltrece)

Juvenil

Altavoz (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Futuralia (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Instalate (América)

Labor en conducción femenina

Pampita Ardohain (El hotel de los famosos, eltrece)

eltrece) Georgina Barabarossa (A la Barabarossa, Telefe)

Telefe) Mirtha Legrand ( La noche de Mirtha, eltrece)

eltrece) Verónica Lozano (Cortá por Lozano, Telefe)

Labor conducción masculina

Coco Sily (Noche de mente, Televisión Pública)

Televisión Pública) Ángel de Brito ( LAM , América)

, América) Santiago del Moro ( Gran hermano y MasterChef Celebrity, Telefe)

y Telefe) Marley (Por el mundo y La voz argentina, Telefe)

Labor periodística femenina

Angela Lerena (Rumbo a Qatar, Televisión Pública)

Televisión Pública) Liliana Caruso ( América Noticias, América)

América) Dominique Metzger (Telenoche, eltrece)

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili (Telefe noticias, Telefe)

Telefe) Rolando Graña (América noticias, América)

América) Jorge Lanata (Periodismo para todos, eltrece)

eltrece) Mauro Szeta (El noticiero de la gente, Telefe)

Cronista-Movilero

Carolina Amoroso (Telenoche, eltrece)

eltrece) Guillermo Panizza ( Telefe noticias, Telefe)

Telefe) Gustavo Tubio (Arriba argentinos, eltrece)

Actor protagonista de ficción

Luis Machín (El hincha, elnueve)

elnueve) Luciano Castro (El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Damián de Santo ( El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Benjamín Vicuña (El primero de nosotros, Telefe)

Actriz protagonista de ficción

Selva Alemán (Activamente, Dos 20, Televisión Pública)

Televisión Pública) Jorgelina Aruzzi (El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Mercedes Funes ( El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Paola Krum (El primero de nosotros, Telefe)

Actor de reparto

Daniel Valenzuela ( El hincha, elnueve)

elnueve) Daniel Fanegro ( El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Sebastián Presta (El primero de nosotros, Telefe)

Actriz de reparto

Nancy Duplaá (Supernova, elnueve)

elnueve) Carlona Reyna ( El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Violeta Urtizberea (La 1-5/18, eltrece)

Revelación

Federico Bal (Resto del mundo, eltrece)

eltrece) Rocío Gómez Wlosko (El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Wanda Nara (¿Quién es la máscara?, Telefe)

Labor humorística

Dan Breitman ( La puta ama, América)

América) Campi ( Flor de equipo, Telefe)

Telefe) Pichu (Recreo, América)

Autor-Guionista

Ignacio Apolo y Federico Marrale (Dos 20, Televisión Pública)

Televisión Pública) Nicolás Allegro, Daniel Aramayo y Sabrina Blanco (El hincha, elnueve)

elnueve) Ernesto Korovsky y Romina Moretto (El primero de nosotros, Telefe)

Dirección de ficción

Alejandro Ciancio (El hincha, elnueve)

elnueve) Alejandro Ibáñez y Jorge Nisco (La 1-5/18, eltrece)

eltrece) Pablo Vázquez y Pablo Ambrosino (El primero de nosotros, Telefe)

Dirección de no ficción

Lucas Areco (LAM, América)

América) Claudio Cuscuela (MasterChef Celebrity, Telefe)

Telefe) Eugenio Gorkin (Gran hermano, Telefe)

Producción integral

Gran hermano (Telefe)

(Telefe) La voz argentina (Telefe)

(Telefe) ¿Quién es la máscara? (Telefe)

