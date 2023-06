Edad de Silvina Luna: ¿cuántos años tiene la actriz y modelo?

escuchar

Silvina Luna está internada en terapia intensiva desde hace varios días. La actriz y modelo de 43 años tiene problemas de salud desde el año 2010, cuando se sometió a una intervención quirúrgica estética, fue víctima de mala praxis y terminó con un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal.

Según trascendió, el 13 de junio, ingresó a la guardia del Hospital Italiano y, desde el día siguiente, permanece en terapia intensiva. Así lo informó la periodista Andrea Taboada a través de su cuenta Twitter, y añadió: “Se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para trasplante renal, y está intubada”.

Lamentablemente Silvina Luna está en terapia intensiva en el Hospital Italiano desde el día 14 de Junio. Ingresó por guardia con su hermano el día 13.

Se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para transplante

El conductor de LAM, Ángel de Brito, dio más precisiones al respecto. “Está sedada, con respirador, acompañada por su hermano y por la gente que la quiere”, dijo. Y agregó: “Está sufriendo un montón hace mucho tiempo. Le deseamos lo mejor”.

A mediados del 2010, Silvina Luna se sometió a un aumento de glúteos en la clínica del doctor Aníbal Lotocki. Tres años después, en 2013, la modelo comenzó a sentirse inusualmente cansada y, tras realizarse varios estudios, descubrió que presentaba niveles elevados de calcio en sangre que, más tarde, supo que se debió a una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y que le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real, resultado de una mala praxis del cirujano.

En 2014, la actriz fue internada en el Hospital Italiano por problemas renales. En esa ocasión, detalló: “Mi trabajo está muy ligado a la imagen y hay muchas presiones para cumplir con ciertos estereotipos. Cuando era más chica me hice una intervención para mejorar aún más mi apariencia. Confié en un médico. Y recibí sustancias tóxicas en mi cuerpo. Me siento en la obligación de contar mi experiencia para otras chicas que pasan por lo mismo”.

Sobre la delicada situación, la modelo llegó a contar: “Me afectó el riñón y otras cosas. En un punto siento que me arruinó la vida. Me detectaron el problema en 2013, y desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso”. Además, en esa ocasión también se sinceró: “Me da miedo y hay una angustia que me afectó en toda mi vida, a nivel psicológico y en todo. Ya detectaron que ese producto está prohibido y solo él sabe lo que es. Y, como yo, hay un montón de chicas que confiaron en un profesional. Hay casos de muertes y a mí me escriben muchas chicas que pasaron por su quirófano: una, por ejemplo, tuvo trasplante de riñón; otra está por ser trasplantada y además hay personajes públicos”.

Desde ese momento, su salud comenzó a deteriorarse cada vez más. En 2017,cuando estaba de viaje por Estados Unidos, comenzó a sufrir un fuerte dolor en el bajo vientre, y tuvo que volver al país de manera urgente, para ser tratada por sus médicos. Debido a su cuadro, debió quedar internada una vez más y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica.

Tras la mala praxis, Luna, junto a otras tres mujeres, llevó el caso a la Justicia y quedó envuelta en una batalla legal contra el médico junto a otras pacientes afectadas. En febrero de 2022, el médico Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y cinco de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28.

Diálisis, una bacteria y la espera del trasplante de riñón

En enero pasado, Silvina Luna confirmó que sus riñones habían dejado de funcionar y que necesitaba un trasplante. En un mismo comunicado, Luna reveló que había comenzado a someterse a diálisis tres veces por semana.

Hace unas semanas, la modelo brindó una entrevista a Ángel de Brito en LAM (América TV) en donde aseguró: “Estoy atravesando un momento crítico de mi vida, un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”.

Luego, brindó detalles de su delicada situación: “Se ha hablado mucho de que necesito un trasplante urgente y no es así. Tengo que esperar primero a solucionar un tema de salud porque hace un año que tengo una bacteria. Hasta que no resuelvan eso, no me puedo trasplantar. Así que eso no sería ahora, si es un lugar a llegar”.

Respecto del inicio del tratamiento de diálisis, contó: “No pensé que iba a ser tan pronto. Yo ya tenía que hacer diálisis, pero mi rutina era ir cada dos semanas, hacerme el laboratorio antes de pasar a diálisis. Y tenía esa hipercalcemia que de vez en cuando me tenían que internar para bajar el valor. Fueron 10 años de eso, yo ya lo tenía incorporado. Estuve un mes internada, me hicieron muchos estudios y me salió que mis riñones estaban calcificados y que tenía que entrar en diálisis”.

Finalmente, completó: “Al principio peleaba mucho con la situación. Salía muy triste, después me fui acostumbrando. Hay momentos de aceptación y hay momentos en los que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’. Pero estoy acá firme de pie y siempre fui una persona de seguir adelante. Ahora siento lo mismo aunque a veces tenga recaídas de ponerme mal. Pero son más los momentos buenos que busco en el día a día, que son chiquitos pero busco alegría. Compartir con la gente que quiero me hace muy bien”.

El 5 de junio, Silvina Luna subió un video a su cuenta de Instagram, desde el sanatorio en donde contó: “Me vine a internar porque salieron los resultados de la micobacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora internada, para ver si los tolero y si está todo bien”.

En el mismo, anunció: “Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria y el camino al trasplante”. Para finalizar, había expresado su intención de “no bajar los brazos” y de mantener una mirada positiva.

