“¿Están en vivo?”: Jey Mammon se dio cuenta que estaba al aire con LAM y se escapó para no hablar con Ángel de Brito

Tras tres meses afuera de la televisión, Jey Mammón volvió este miércoles a dar entrevistas. En primer lugar, se sentó en los estudios de América para dialogar con Intrusos, pero horas más tardes tuvo un mano a mano con Luis Ventura para un nuevo episodio de Secretos Verdaderos. En este contexto, las cámaras de LAM lo fueron a buscar y cuando el humorista se dio cuenta de que se trataba del programa conducido por Ángel de Brito, se escapó del móvil.

Jey Mammón dijo esta tarde que Lucas Benvenuto mintió en sus declaraciones. “Lucas fue y mintió en la justicia adrede. Yo sé que esto está prescripto, no tengo pruebas, las borré... las borré porque no hay. No tenía catorce, no lo violé, no lo drogué. Él dice que se quedó dormido... todo eso no pasó”, manifestó en diálogo con los panelistas de Intrusos.

Jey Mammón huyó de un móvil con LAM

Horas más tarde, el exconductor de La Peña de Morfi (telefe) dio una entrevista a Luis Ventura en Secretos Verdaderos y a la salida lo esperaron las cámaras de LAM y Socios del Espectáculo (eltrece).

“Me estoy yendo, gracias”, manifestó el músico, mientras los movileros le acercaban los micrófonos. “¿Qué buscás con este embate judicial contra los medios, Jey?”, consultó Santiago Sposato, cronista de LAM, y Mammón se detuvo a responderle: “No es ningún embate judicial contra los medios. Hay mediaciones con algunas personas”, señaló y luego miró el logo del programa en el micrófono. “¿Están en vivo ustedes? Es con algunos comunicadores de LAM”, señaló.

“¿Querés hablarlo con ellos? Te pongo el retorno”, manifestó el movilero, pero el humorista fue tajante con su respuesta: “No, pero los espero en las mediaciones”. Ante las repreguntas que le hizo, Jey Mammón esquivó las cámaras, no respondió ninguna más y se dirigió al vehículo que lo esperaba en la puerta de América.

Ángel de Brito analiza las declaraciones de Jey Mammón en Intrusos

No obstante, con el notero de Socios del Espectáculo, Mammón se mostró dispuesto a hacer la nota. “Dejalo así los chicos de Socios pueden hacer la nota tranquilos”, ordenó Ángel de Brito, antes de poner las declaraciones del conductor de televisión en su paso por Instrusos.

“Estuvieron una hora y media en el tercer piso con Luis Ventura. No hablaron de vos (De Brito) en la entrevista, pero estuvieron de lo que vivió él durante estos meses y lo que él espera para su futuro. Todavía no tiene decidido si tiene ganas de volver a la televisión porque está abocado al proceso judicial”, concluyó Sposato.

Todo este ida y vuelta se dio luego de que el estudio de abogados que representa a Mammón inició acciones legales contra Ángel de Brito, por considerar que el conductor afectó el derecho a la intimidad y la privacidad de Juan Martín Rago (el nombre real de Jey) al hablar en televisión sobre el caso y caer en calumnias e injurias que “afectaron su vida”.

Por medio de un comunicado, el estudio sostiene que las nuevas acciones legales son “contra los responsables de haberlo injuriado y calumniado en diversos medios de comunicación, haciéndose eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en el año 2020 sin ningún sustento legal que la avale y que fue sobreseída por resolución firme de la justicia”.

