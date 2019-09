Jimena Barón compartió su rutina de domingo y encendió las redes

La cantante y actriz contó qué es lo que hace los fines de semana

Ya se sabe: Jimena Barón se caracteriza por no tener problemas al mostrarse y enfrentar a aquellos que la critican. Este fin de semana, por ejemplo, decidió compartir su rutina de domingo a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

"Los domingos ando todo el día con el maquillaje mal sacado del día anterior, tomó entre 2 y 3 termos de mate sola, me lavo los dientes solo pa chapar con Netflix, stalkeo chongos inalcanzables y te poso con los moretones de los pies y rodillas post gira. En tanga... ¿O qué esperabas?", escribió la actriz junto a una foto en la que se la ve posando en ropa interior.

Este posteo alcanzó más de 377 mil likes, y causó furor entre sus seguidores que se dividen entre aquellos que la aman y los que la critican, como sucedió hace pocos días luego de subir una foto en topless.

"Con respecto a los comentarios que intentan ser denigrantes preguntándose cuánto faltará para que esté con otro, ya conocen mi apetito sexual, así que calculo que falta re poco. Y no intenten señalar eso como una flaqueza, no se gasten, no sean giles. Vayan a vivir sus vidas", había escrito, en relación al fin de su vínculo con Mauro Caiazza.

"La realidad es que yo estoy sola de nuevo. Es una decisión que tomamos con Mauro. Para mí son unos días especiales. Estoy sensible. No hay ningún detalle porque son cosas de la pareja, son cosas íntimas. Hay amor, respeto y cariño infinito. Es raro no hacerlos parte de esto, frenar la m... que se vaya a decir. No hay nada extraño, simplemente hay un desencuentro por tiempos, hay mucho laburo para los dos", explicó en un video.

Jimena Baron anuncio que se separó de Mauro Caiazza. Fuente: Youtube 03:51

