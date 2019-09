El infartante topless de Jimena Barón que hizo estallar las redes

Jimena Barón posteó una foto que volvió a revolucionar Instagram Crédito: Instagram Jimena Barón

No es secreto que Jimena Barón no tiene pruritos en mostrarse al natural en las redes, ya sea al hablar de sus problemas de pareja como al compartir fotos de su cuerpo en diferentes situaciones.

En este caso, la cantante de "La cobra" subió una imagen suya con un cuidado topless por la mañana, con su cabello al viento. "El momento del día en el que no se si anoche fue un sueño o ke [sic]", escribió la artista en el posteo de Instagram que le valió más de 300 mil likes.

Recientemente, ante tanta exposición en las redes que le valió muchos comentarios negativos, Barón, fiel a su estilo, decidió responder a los haters. "Entiendo que les joda a varios lo que me está pasando pero estoy atravesando un momento laboral increíble. Nadie se separa por trabajo, al menos no yo. Mi hijo está joya, somos muy felices y aprovechamos mucho el tiempo juntos", comenzó en su descargo.

"Con respecto a los comentarios que intentan ser denigrantes preguntándose cuánto faltará para que esté con otro, ya conocen mi apetito sexual, así que calculo que falta re poco", expresó, en relación a su reciente separación del bailarín Mauro Caiazza, a quien había conocido en 2018 en la pista de "Bailando por un sueño".

"La realidad es que yo estoy sola de nuevo. Es una decisión que tomamos con Mauro. Para mí son unos días especiales. Estoy sensible. No hay ningún detalle porque son cosas de la pareja, son cosas íntimas. Hay amor, respeto y cariño infinito. Es raro no hacerlos parte de esto, frenar la m... que se vaya a decir. No hay nada extraño, simplemente hay un desencuentro por tiempos, hay mucho laburo para los dos", explicó en un video.

Mientras tanto, Jimena disfruta de su éxito profesional. Su flamante video, "Dos corazones", la ubicó nuevamente en el primer puesto de tendencias en YouTube. "Ya tu me cansaste con tu bla bla bla. Ya contigo yo no quiero na na na. A todas quieres engañar, con tu fama de galán. La única que te soporta es tu mamá", entona en el hit.