Cansada del frío invernal y con deseos de hacerle un inolvidable regalo a su hijo, Jimena Barón organizó un divertido viaje familiar a los parques de Disney ubicados en Florida, Estados Unidos. Aunque le puso un freno a sus compromisos laborales para poder disfrutar a pleno de los paseos, continuó con sus costumbres de influencer y registró el minuto a minuto en su cuenta de Instagram. Sus miles de seguidores recibieron cada uno de los posteos con muchos emojis y me gustas. Su última publicación no fue la excepción y, tan divertido fue, que incluso logró arrancarle una risa a Antonela Roccuzzo.

Jimena Barón compartió un divertido video de su hijo e hizo reír a Antonela Roccuzzo

Semanas atrás, Jimena Barón sorprendió a Momo, su hijo, al contarle que viajarían juntos a Disney. El tierno momento en el que le da la noticia fue capturado en un video que, más tarde, publicó en sus redes sociales. “Le dije a Momo que teníamos que hacer una videollamada con una gente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira. Le di una sorpresa que me tiene loca de felicidad desde hace como un mes”, explicó La Cobra a modo de descripción.

Una vez que le revelaron el verdadero motivo de la llamada, el niño quedó con la boca abierta sin saber cómo reaccionar. “¿Vamos a ir en serio? Es mentira. ¿Vamos a ir a Disney?”, preguntó, mientras su mamá le aseguraba una y otra vez que era cierto.

Jimena Barón y Momo en Disney instagram @jmena

Finalmente, y luego de mucha espera, los viajeros -entre los que también estaba Matías Palleiro, el novio de la actriz- se subieron al avión que los llevaría directo hasta el norte del continente. Una vez en destino, no dejaron ni un segundo sin aprovechar. Día a día, la ex Casi Ángeles subió no solo historias, sino también posteos en donde recopiló los momentos más destacados de cada jornada.

Al viaje también se sumó Matías Palleiro, el novio de Jimena Barón instagram @jmena

Primero fueron a Animal Kingdom, el parque dedicado completamente al reino animal. Allí, sin importar las altas temperaturas y una lluvia tropical que los tomó por sorpresa, se subieron a todas las montañas rusas que pudieron. Después fueron a EPCOT y a Hollywood Studios, en donde se repitió la secuencia de las colas interminables, el calor y la diversión a pesar de todo. “Las filas largas te las fumas así seas la hija de Walt Disney, pero descargamos un juego espectacular y le ponemos onda”, tipeó Jimena a modo de descripción.

No solo fueron los juegos los que los mantuvieron entretenidos, sino que Momo, quien heredó la pasión por el baile de su madre, comenzó a bailar libremente mientras esperaban su turno para subirse a una de las atracciones. Sin dudar, Jimena Barón lo filmó y lo publicó en su feed con mucho humor. “Por suerte no le jode hacer la fila”, tipeó, divertida.

El comentario de Antonela Roccuzzo en la publicación de Jimena Barón instagram @jmena

La filmación recibió más de 40 mil Me Gusta en menos de dos horas y se llenó de comentarios que celebraban su energía y sus entretenidos pasos de baile. Su actitud desvergonzada incluso llegó a arrancarle una sonrisa a Antonela Roccuzzo, quien le dejó una hilera de emojis que lloran de risa. Aunque la esposa de Lionel Messi y la cantante de “La Tonta” no tienen una relación, se siguen en las redes desde hace mucho y no dudan en intercambiar likes.