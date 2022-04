Jimena Barón reveló que tiene miedo a volar y contó su curiosa estrategia para sobrellevarlo

Jimena Barón atraviesa un momento muy feliz junto a su pareja Matías Palleiro, con quien se fue de vacaciones a México para pasar unos días románticos. Con buena predisposición, días atrás, le pidió a sus seguidores que le hagan preguntas en Instagram y una llamó su atención.

“Por los panic attacks que tuviste, ¿te da miedo volar?”, le consultó un usuario. Ante esto, la artista reconoció el temor que le genera viajar en avión y reveló una técnica muy particular que utiliza para superarlo. “Estrujo un rosario y la mano de quien tenga al lado. Pienso en Marley y los cien aviones por semana que se toma... Ahí me calmo”, escribió.

La confesión de Jimena. Fuente: Instagram

A mediados de 2021, Jimena contó que padece ataques de pánico. En su rol como jurado de La Academia, se emocionó al ver la presentación de Viviana Saccone y Ernesto Díaz al bailar “La Tonta”: el tema con el que ella se lanzó como cantante. Entonces, abrió su corazón: “Tenía mucho miedo de tener que ser siempre la cobra, con la tonta que también tengo adentro”.

De esta manera, reflexionó sobre la dualidad con la que convive. Por un lado, siendo dueña de una personalidad fuerte y empoderada; y al mismo tiempo, como una mujer ilusionada y enamorada que se perdió a sí misma al intentar complacer a su pareja. “Me encantaría pasar el mensaje de que apoyemos a las tontas. Yo soy las dos: soy la cobra y soy la tonta”, enfatizó en aquel momento. Y reveló: “Las críticas que me hicieron durante la pandemia me dolieron más que nunca, todavía tengo ataques de pánico”.

En esa ocasión, la actriz señaló que la primera vez que cantó “La Tonta” fue en aquella pista. “Arranqué con mi trajecito rosa, pensando qué carajo va a pasar con la canción y con mis ahorros. Fue muy fuerte”, rememoró Jimena en diálogo con Los ángeles de la mañana. Además, contó que, al ver la performance de su tema, vio de afuera todo el camino que hizo desde ese lanzamiento y recordó cómo se sentía cuando la escribió.

Así, Jimena se tomó unos segundos para recordar qué es lo que pasaba dentro suyo cuando compuso este tema, que hace alusión a lo que vivió junto a su expareja Daniel Osvaldo. “Hay un lugar donde yo ya sé que no tengo que volver, no es una opción para mí. Lo cual no quita el dolor o la melancolía de que me hubiese gustado que funcione. Mi familia, la que armé con mucha ilusión, era muy importante. No me daba igual separarme. Yo crecí con padres separados y dije: ‘Yo lo voy a hacer bien’ y me rompió el corazón todo lo que sucedió, pero ya hay lugares que son intocables”.

Hoy, su realidad es otra. “¿Qué fue lo más lindo del viaje a México?”, quiso saber otro de sus seguidores. “Sin dudas él”, respondió ella: una señal de lo bien que está junto a su actual novio.