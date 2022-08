Antonela Roccuzzo dejó sin aliento a sus fans mientras jugaba al pádel, pero un detalle se robó toda las miradas

A través de su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió dos postales que sin dudas deslumbraron a todos sus seguidores. Sin embargo, hubo un detalle relacionado con el escenario de la imagen que sorprendió y llamó mucho la atención. La empresaria subió las fotos desde una cancha de pádel y se mostró sonriente con un particular conjunto.

Gracias al altísimo nivel de exposición que recibe tanto ella como su familia, la esposa de Lionel Messi es una figura sumamente reconocida en todo el mundo. Por eso, todas sus apariciones, tanto en soledad como junto al futbolista o cualquier otra persona, son comentadas y dan lugar a mucha repercusión.

Al hacer un recorrido por el contenido que comparte usualmente en su cuenta de Instagram, las publicaciones suelen estar enfocadas en momentos familiares o con amistades. Los distintos posteos tienen mucha presencia de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, del propio Messi y de amistades del matrimonio como las parejas de Luis Suárez y Sofía Balbi o Cesc Fábregas y Daniella Semaan.

Más allá de esto, dentro del espacio que tiene en sus historias de la plataforma suele dedicarse al contenido propio en donde ella es la única protagonista. Esto fue lo que ocurrió en este caso, donde subió dos imágenes que la dejan ver dentro de la cancha de pádel.

En la primera de ellas posa sonriente con una paleta en su mano derecha y una pelota en la izquierda, justo en el instante previo a lo que parece ser el comienzo de un peloteo. Allí, luce un top blanco con una pollera deportiva similar a la que utilizan muchas jugadoras de tenis y un par de zapatillas del mismo color de la prenda superior.

Las fotos en una cancha de Pádel que subió Antonela Roccuzzo a su historia Instagram @antonelaroccuzzo

Por su parte, la otra foto la deja ver también con una sonrisa en su rostro y con el mismo conjunto, pero en otra situación. En lugar de estar en el fondo de la cancha ubicada como para jugar, se colocó junto a la red con la mano izquierda en su cabeza.

A pesar de la presencia de Antonela Roccuzzo, hay un detalle de la imagen que se quedó con todas las miradas. Lejos de cómo lucen la mayoría de las canchas de pádel, que suelen tener un aspecto genérico y sin ninguna inscripción o símbolo en las paredes, en este caso sí lo había.

Ambas imágenes muestran que al menos una de las paredes de la cancha tenía pintada la bandera argentina. Además, el piso es azul y tiene las líneas blancas, algo que es usual cuando están hechas de cemento, pero que igualmente ayudan a la combinación y a formar un ambiente lleno de los colores nacionales.

Más allá de que no es tan frecuente verla a la rosarina involucrada como protagonista en un escenario deportivo, lo cierto es que no es la primera vez que publica este tipo de contenido. Hace algunos meses, compartió que iba a comenzar clases de tenis junto a sus tres hijos. En esa ocasión, celebró el hecho con una foto en donde todos mostraban sus raquetas y looks deportivos.