Jimena Barón contó cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales

Los últimos días de Jimena Barón fueron muy buenos en el plano artístico y profesional. Recién llegada de Europa y luego de haberse consagrado con el premio que vota el público en los MTV EMA, la cantante fue recibida en el aeropuerto por un móvil de Confrontados y habló del presente de su carrera, pero también de su vida personal.

En primer lugar, Barón se refirió a las acusaciones que recibió por haber hecho trampa para ganar el premio. "No me engancho", dijo. " Siempre hay gente que no banca los buenos momentos del otro y salta con alguna cagada. No me importa nada de eso. Yo siento que de todas soy la que no se bancan que le vaya bien". Además, la cantante dijo que hay personas que tienen una "bronquita extra" con ella. " Se la seguirán fumando", añadió.

Según contó, la vida personal de Barón se encuentra un poco postergada por la energía que le demanda la rutina de shows y giras. A la pregunta por sus vínculos sexuales y afectivos, la cantante se animó a responder que no está saliendo con nadie, y aclaró que la última vez que tuvo relaciones sexuales fue con su ex, Mauro Caiazza.

El fin del amor

La pareja se separó a fines de agosto y la noticia llegó a sus seguidores a través de un video que ellos mismos compartieron. "La realidad es que yo estoy sola de nuevo. Es una decisión que tomamos con Mauro. Para mí son unos días especiales. Estoy sensible", dijo.

"No hay ningún detalle porque son cosas de la pareja, son cosas íntimas. Hay amor, respeto y cariño infinito", agregó, y explicó la razón de su video: "Es raro no hacerlos parte de esto, frenar la mierda que se vaya a decir. No hay nada extraño, simplemente hay un desencuentro por tiempos, hay mucho laburo para los dos".