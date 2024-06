Escuchar

Jimena Barón hizo un viaje muy especial junto a su hijo Morrison, de 10 años, y compartió un álbum de fotos junto a una profunda reflexión. La actriz y cantante de pop formó parte de una escuela de surf en Brasil y compartió su emoción tras aprender este nuevo deporte.

Jimena Barón hizo surf en Brasil y dejó una profunda reflexión sobre aprender de grandes: "Expandir fronteras"

“Si hay ganas nunca es tarde. Yo pánico al agua, a no hacer pie, a esa peli de mier** que después de verla nunca fue lo mismo dejar las patas colgando en el agua”, empezó diciendo en el posteo. Es común que, muchas personas, le teman al agua, sobre todo, si se trata del océano, por su inmensidad, profundida y aguas movidas.

No obstante, Jimena reveló cómo logró atreverse a esta nueva aventura que, para ella, era un completo desafío: “Hijo manija (acabamos de aterrizar y nos estamos yendo a andar en skate) muy fresco en febrero propuso ir a una escuela de surf, a convivir con desconocidos y surfear todo el día, sonaba a la peor idea del mundo para mí. Le dije que no. ¿Por qué no, Ma? No supe qué contestar. Tampoco entendía bien por qué no, así que ganó el sí”.

De esta manera, la artista reveló que su pequeño hijo fue el impulsor para adentrarse a este nuevo desafío. En la misma línea, compartió varias fotografías en las que se la ve extremadamente feliz realizando el nuevo deporte dentro del agua. En el posteo, continuó relatando el minuto a minuto de su experiencia: “Acá estamos repitiendo la experiencia tan solo 4 meses después. Anteayer en medio de las olas nos miramos con Momo y dijimos, ¿che venimos a la próxima? ¡Dale!”.

“Mi hijo en el agua, que todavía es un enano y para él es mucho más profundo y las olas más grandes, mi admiración en tan profunda como el océano. Yo, cago** que ni siquiera podía ir a lo hondo de repente surfeo y te espero la ola sola, metida en lo más hondo. Miedo desbloqueado a los 37, el cuerpo y alma agradecidos porque el mar cura, se lleva lo feo y te llena de todo lo lindo. Madre e hijo surfers, ¿quién lo iba a decir? Quien deje de sorprenderse con la vida ha dejado de vivir”, reflexionó la actriz de Casi Ángeles (Telefe).

Por último, para finalizar su extensa reflexión, le agradeció a su hijo por invitarla a arriesgarse a estas nuevas oportunidades de aprender de lo desconocido y conocer formas de divertirse que no tenía presente: “Gracias Momo por expandir fronteras y por ser el mejor compañero de aventuras de mi vida”.

Además, hizo mención especial a la escuela de surf que la ayudó a aprender del deporte, con los cuidados necesarios para formar parte de un grupo de aprendizaje en alta mar: “Gracias @apsurftrips por cuidar a mi enano así, dentro y fuera del agua. Por enseñarnos que lo importante no suele estar donde pensamos y por ayudarnos a encontrarlo. Por hacernos atravesar miedos y devolvernos a casa siempre más fuerte y llenos de energía. Un antes y un después, y eso que nuestra vida ya estaba buenísima”.

