En fotos. El encuentro de Pampita y Moritán, el cumpleaños de Valeria Mazza en Madrid y la dulce espera de Jimena Barón en el Este

PRIMER DÍA DE CLASES

Desde que anunciaron su ruptura, en septiembre pasado, Carolina “Pampita” Ardohain (47) y Roberto García Moritán (50) rearmaron sus vidas por separado y sus agendas no volvieron a cruzarlos públicamente. Sin embargo, a pesar del final abrupto de su historia de amor, la modelo y el ex funcionario continúan preservando el vínculo por el bienestar de su hija Ana (3). “Me quedo con lo bueno de este matrimonio... Mi agradecimiento hacia Robert siempre va a ser infinito por el regalo maravilloso que es Anita”, dijo la conductora hace un tiempo, afirmando la buena relación que mantiene con su ex. Así como en diciembre pasado se encontraron en la muestra de ballet que su única hija en común realizó en el escenario del Teatro Nacional, hace unos días coincidieron en su primer día de clases, en un tradicional colegio privado porteño. “Arrancando salita de 3″, escribió Pampita en su cuenta de Instagram. Anita –que este verano disfrutó de una miniescapada a Miami con su mamá y sus hermanos Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña– enseguida encontró en la clase a uno de sus compañeros favoritos, Cósimo, el hijo de Angie Balbiani (una de las mejores amigas de Pampita), y compartieron la mesa y los marcadores de colores.

Anita posa en el aula con dos simpáticos rodetes atados con moños azules y el uniforme del colegio.

Roberto García Moritán, orgulloso de su hija menor.

En brazos de Pampita, Ana llegó al colegio con una pequeña mochila de Hello Kitty.

Manos a la obra. Marcadores para pintar en el primer día de clases.

ESCAPADA A JOSÉ IGNACIO

“Cada tanto, me pregunto cómo llegamos hasta acá”, escribió Jimena Barón (37) en un emotivo posteo que le dedicó a su amor, el empresario deportivo Matías Palleiro (35), y que subió a sus redes para San Valentín, el 14 de febrero pasado, a muy pocos días de haber llegado a José Ignacio con una camioneta repleta de valijas, sombrillas, pelotas de fútbol y mucha familia. Sucede que, al Este, donde la cantante de “La Cobra” viajó junto con Palleiro para asistir a un casamiento, también se sumaron Morrison –el hijo de 10 años que ella tuvo con el ex futbolista Daniel Osvaldo y que todos llaman “Momo” –, Gabriela y Matilda, la madre y la sobrina de Jimena que, como todos saben, está embarazada ya de cinco meses. Será el segundo hijo para Jimena y el primero con Palleiro, a quien conoció en 2021. “(…) Tenemos la agenda llena de momentos nuestros y de viajes y de almuerzos y de turismo aventura… de esas aventuras que hay que levantarse a las 5 de la mañana y el resto de la humanidad piensa quién quisiera hacer esto de vacaciones”, dijo ella en ese mismo posteo en el que también compartió con sus 6,6 millones de seguidores algunas instantáneas de este verano caluroso, con una panza que crece y con increíble familia que logró armar “después de laburar mis daños anteriores”, como escribió. Y más: “El amor no es para nada perfecto (…). Pero entendí que el amor vive de las ganas, y nosotros siempre tuvimos muchas ganas de estar juntos”.

Jimena, embarazada, con su hijo Momo y su sobrina Matilda, en José Ignacio. foto: Marcelo Rodríguez

Momo, el hijo que la actriz tuvo con Daniel Osvaldo, jugando a la pelota en la playa con Matías Palleiro. foto: Marcelo Rodríguez

Jimena y sus "chicos": su hijo y su novio. foto: Marcelo Rodríguez

BIENVENIDOS LOS 53 EN ESPAÑA

En Madrid, ciudad que adora y en la que el año pasada se instaló una temporada por trabajo, Valeria Mazza recibió esta semana sus 53 años (cumplió el 17). Como siempre, a su lado estuvieron su marido, Alejandro Gravier, y sus cuatro hijos: Balthazar, el mayor, vive en esa ciudad desde hace tres años; Tiziano, llegó llegó con ellos esa misma tarde desde Austria, donde está compitiendo en el Campeonato Mundial de Esqui; y Benicio y Taína volaron desde Argentina. “Logré la felicidad más grande que es poder juntarnos los seis, que a esta altura de nuestras vidas no es fácil, significa que nos seguimos eligiendoNo me importa la edad ni el número, cada cumpleaños es celebrar la vida, la familia y los amigos. Me puso muy feliz pasarlo una vez más en Madrid, donde tenemos tantos amigos con los que nos encanta reencontrarnos cada vez que vamos”, le dice a ¡HOLA! Argentina la cumpleañera, que llegó el mismo día de la celebración a las 18 horas y a las 21 ya los estaba recibiendo.

Entre los invitados, estaban el director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, y su mujer, Carla Pereyra (son íntimos de los Gravier-Mazza). También el actor español Imanol Arias, Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer (creadores de Starlite), Nicole Kempel (la pareja de Antonio Banderas, que durante la fiesta la llamó por videollamada porque había viajado a Berlín y llegó tarde), José Cano, Alessandro Salem (chairman de Mediaset) y Marina Borensztein y Oscar Martínez.

Rodeada por sus amores. Valeria posa junto a Benicio, Taína, Alejandro, Balthazar y Tiziano.

Durante el encuentro, Valeria recibió el saludo cariñoso y por videollamada del actor Antonio Banderas, que había viajado a Berlín y llegó tarde.

Un lindo retrato de madre e hija. Taína estaba muy canchera con un vestido pied de poule.

Valeria y Alejandro rodeados por sus amigos, entre los que estaban Jaime Martínez Bordiú y Marta Fernández, Marina Borensztein, Nicole Kempel, Carla Pereyra, Ignacio Maluquer (creador de Starlite), Imanol Arias, Paola García-Sanjuán, Alessandro Salem (chairman de Mediaset) y Cholo Simeone.

