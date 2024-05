El hijo de Jimena Barón se cortó el pelo y su nuevo aspecto causó revolución en las redes sociales

Escuchar

El vínculo entre Jimena Barón y Morrison, quien es fruto de su antigua relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo, es muy cálido y mediante las redes sociales sus más de seis millones de seguidores se lo dejan saber a la artista, quienes adulan su rol de madre. En sintonía con ello, este sábado compartió un nuevo reel sobre el cambio radical de look de Momo -como así lo apodó al pequeño- y causó furor entre sus fans con decenas de mensajes de elogios.

Momo es un pilar fundamental para la intérprete de “La Cobra”, en sus peores momentos y también en los mejores, se aferró al amor y presencia de su hijo, quien en marzo pasado cumplió 10 años. Mediante sus videoclips y en las fotos que publica a diario la artista, suele enseñar sus instantes más felices de la mano del pequeño. No existe plan que no hagan juntos.

Lo cierto es que mediante su cuenta de Instagram, Barón sorprendió a todos con un video de Momo en la peluquería. Al inicio de este se lo muestra con el pelo largo, el cual lo caracterizó durante mucho tiempo. Acto seguido, enseñó un moderno estilo, el cual consiste en un corte degradé en punta.

Así quedó Morrison con su nuevo corte de pelo (Fuente: Instagram/@jmena)

Orgullosa del pequeño, escribió: “Okey hijo”. Y luego agregó: “Te amo, sos un potro”. Más tarde aclaró que no se trató de un canje y le agradeció a la peluquería que lo atendió. Este posteo rápidamente cosechó decenas de comentarios positivos para con Morrison y el video tuvo más de cuatro millones de reproducciones en pocas horas.

“Churrísimo”; “Es hermoso y lo sigue siendo con el pelo largo o corto”; “Explicame esta facha”; “Diría que va a romper corazones, pero siento que va a ser tan bueno que no”; “Le quedó muy lindo” y “Pero qué bombón”, fueron algunas de las reacciones en referencia al video.

El truco casero e inofensivo de Jimena Barón para no tener arrugas en su rostro

En la semana, Jimena Barón volvió a ser viral en las redes por un peculiar método casero que reveló con el fin de que las arrugas desaparezcan de su rostro. Este truco lo copió de una marca extranjera que no vende aquí ese tipo de productos y es por ello que la artista encontró una versión argentina e inofensiva para resguardar su cara del paso del tiempo.

“Me estoy poniendo esto para las arrugas del ceño”, dio Barón mientras señaló con su dedo el lugar en donde se ubicaba la cinta blanca. Luego de ello explicó: “No sé por qué cuando me levanto, no sé qué hago a la noche, me enojo… no sé. Bueno, pero tengo dos rayas acá [en el ceño] que después me quedan durante todo el día”.

Es por eso que encontró una manera casera y la recomendó a todas sus seguidores: “Ahora me pongo esta cinta y tengo todo esto liso, durante el día se me mantiene también. Yo lo vi en TikTok, no voy a decir la marca, porque hay una que las vende, son unas rígidas, como no existen en la Argentina, dije: ‘me voy a poner una cualquiera que tenga, tipo de venda’. Ven, a la mañana no hay arruga. Dato baratísimo e inofensivo”.

