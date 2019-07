Jimena Barón: "Por el solo hecho de tener vagina todo nos cuesta más"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2019 • 12:16

Jimena Barón está por arrancar la gira de "La cobra", su próximo disco y decidió hablar en Instagram Stories sobre el nuevo trabajo y reflexionó sobre el rol de la mujer en la sociedad.

"Estamos a menos de un mes del arranque de la gira de La Cobra tour y para que salga el disco falta menos de lo que piensan. Tanto laburo se va a dar a conocer y eso hace que esté pasando unos días particulares. Me pongo a llorar y tengo nervios. Todo es bueno, todo es lindo, todo es agradecido cada noche de mi vida", dijo la cantante.

"Antes de irme a dormir rezo y agradezco porque sé que soy una afortunada, a pesar de ser una laburante hace muchos años y me pelo el lomo laburando. Pero, mierda que cuesta ser mujer y ser una artista independiente.", sostuvo.

"Cuesta mucho. La cantidad de prejuicios y trabas con la que una tiene que luchar y tener que tener todo tiempo fuerza y un eje interno para no escuchar y salir a demostrar. Nosotras rendimos exámenes que los hombres no rinden. Si tenés vagina, por el solo hecho de tener vagina cuesta mucho más todo. Y tenés que rendir examenes que los varones no", dijo.

"Podemos mostrar el oj..., ser buenas mamás y transmitir un mensaje copado a pesar de usar poca ropa", comentó en su cuenta de Instagram.