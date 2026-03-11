El exnovio de María Becerra contó por primera vez por qué terminaron

Antes de convertirse en una de las artistas más populares de la música latina, María Becerra comenzó su carrera en YouTube, donde publicaba videos humorísticos y sketches que rápidamente la volvieron viral. En esa etapa, su relación con el influencer Alexis “Ale” Sanzi también era muy conocida entre los seguidores que la acompañaban desde sus primeros pasos en internet.

Pasaron más de seis años desde el final de aquel romance, sin embargo nunca se conoció el motivo real de su separación. Ahora, el influencer decidió romper el silencio y contar qué fue lo que pasó. El tema salió a la luz de manera inesperada durante un encuentro entre amigos. Sanzi participaba de un torneo de fútbol amateur cuando su colega Facu Clienti le hizo una pregunta directa frente a la cámara. “¿Qué pasó con María Becerra?”, le consultó sin rodeos.

Ale Sanzi fue el novio de María Becerra en su etapa de youtuber

Al principio, el joven intentó evitar el tema con humor y, entre risas, respondió: “Chau, amigo. Nos vemos. Gracias por la invitación”. Pero la insistencia continuó y Clienti volvió a preguntarle: “¿Te jode quedar etiquetado como el ex de María Becerra?”. Fue entonces cuando Sanzi decidió hablar.

El youtuber explicó que durante años evitó referirse al tema porque consideraba innecesario exponer detalles de una relación que terminó hace mucho tiempo. “Con Mari nunca lo conté públicamente porque me parece completamente innecesario, pero no es la primera vez que me lo preguntan”, expresó.

La crisis en la pareja llegó producto de problemas laborales (Foto: Redes Sociales)

“Me acuerdo que en su momento había un tipo que nos tenía en una obra de teatro y nos cagaba guita. Y eso en el día a día hacía como que tengamos discusiones, que estemos los dos tristes. Y literalmente no pudimos sobrepasar esa etapa, entonces decidimos separarnos en su momento. Pero, sinceramente, quedó la mejor con ella. Eso creo que varios ya lo saben”, continuó sobre los detalles de lo que los distanció lentamente.

A pesar del final del noviazgo, Sanzi dejó en claro que mantienen una buena relación y que no existe ningún conflicto entre ellos. “Hace poquito hizo un River y me invitó a mí y a toda mi familia para que vayamos a verla. Es como que está la mejor. También hubo un tuit compartido de que yo le dije unas palabras cuando hizo el River y ella me respondió mandándole saludos a mi vieja, a mi viejo y a todos. Y quedó la mejor”, concluyó y recordó con cariño a su primer y gran amor.