Casi un mes luego de su estreno, El amor después del amor (Netflix), la serie que retrata la infancia y los primeros años de carrera de Fito Paéz, continúa entre las producciones más vistas de la plataforma de streaming y se mantiene firme entre los principales temas de conversación, no solo en las redes sociales sino en los medios. En esta oportunidad, quien se refirió a la relevancia de la obra dirigida por Juan Risso y Carolina Milli fue Jimena Barón quien, en su paso por Noche al Dente (América) habló del impacto que tanto el documental como el músico en sí tuvieron en su persona.

Jimena Barón reveló el particular motivo por el que la serie de Fito Páez la hizo angustiar: “Casi me muero”

Durante su entrevista con Fernando Dente, la ex Casi Ángeles habló de su carrera, de su vida y resumió parte de su historia en un segmento propio del ciclo llamado “el disco de la vida”, el cual consiste en resaltar partes destacadas de las experiencias personales a través de canciones. Una de ellas fue “Mariposa Tecknicolor”, uno de los mayores éxitos de Fito Páez.

“’Mariposa Tecknicolor, Circo Beat (el álbum al que pertenece el tema) es mi primario. Este disco salió en el 93, no me acuerdo bien, es un disco que lo escuchábamos en el colegio, pedíamos el grabador para poner el disco. Tiene mucha alegría, mucha energía. Mucha Argentina”, expresó la autora de “La Araña”.

Iván Hochman como Fito Páez y Mica Riera como Fabiana Cantilo en la serie El amor después del amor Prensa Netflix

Fue en ese punto en donde reveló que la serie El amor después del amor la movilizó de manera muy profunda a nivel emocional. “Me angustié”, admitió quien, en sus Historias de Instagram, ya se había mostrado bañada en lágrimas mientras miraba los episodios.

Sobre por qué tuvo tal impacto, explicó: “Y con la serie de Fito casi me muero. Es un tipo tan sensible, que compone tan pegado a lo que va viviendo y sintiendo. Estas canciones me matan”.

A finales del 2021 y tras varios años sin sacar nueva música, Jimena Barón revolucionó a sus fans con el estreno de “La Araña” un tema que, al igual que sus otros grandes hits como “La Tonta” y “La Cobra”, está inspirado en uno de los tantos episodios de su compleja vida amorosa.

Las explosivas declaraciones de Jimena Barón sobre su conflicto con Gianinna Maradona

En esta oportunidad, la canción que formó parte de Mala Sangre, su tercer disco de estudio, fue una especie de catarsis del conflictivo final de su relación con Daniel Osvaldo, de quien se separó en medio de rumores de infidelidad y quien, meses después, comenzó a salir con Gianinna Maradona, amiga y confidente de la cantante.

Aunque Barón nunca aclaró de manera directa cuál es la inspiración para el explosivo tema y lo dejó a libre interpretación segura de que quienes siguieron de cerca el drama entenderían claramente las referencias que incluyó tanto en la letra como en el videoclip, en una reciente entrevista dejó en claro que, efectivamente, basó la letra en esa experiencia.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo estuvieron en pareja durante tres años, tiempo en el que tuvieron a Momo, su único hijo juntos Instagram

Después de remarcar que no le importa si alguien se sintió ofendido o identificado con la explosiva canción, Julio Leiva -el periodista a cargo de la nota- quiso saber si había recibido algún reclamo tras el estreno. Picante, JMena replicó: “Una falta de respeto, lo único que falta. ¿Falta de respeto? ¿Yo en serio soy la que faltó el respeto? Mirá vos. Yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de tu amiga, pero bueno, en mi barrio, por lo menos, esos son los códigos”.

