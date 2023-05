Pampita arremetió contra Mar Tarrés que la “increpó” en las redes sociales: “Sos una busca fama”

escuchar

Carolina “Pampita” Ardohain lleva varios años dentro del mundo del espectáculo y, aunque en sus comienzos no dudó en involucrarse en picantes cruces mediáticos, la experiencia que le dio la misma profesión y la exposición ante los medios la llevó a evitar este tipo de situaciones. Es así como, en la actualidad, todo conflicto que surja en su camino lo soluciona en privado mientras, frente a las cámaras y en las redes, simplemente se abstiene a llamarse al silencio y mostrar sus famosísimas sonrisas. Sin embargo, en las últimas horas decidió hacer una excepción a esta regla al arremeter contra una influencer que intentó “escracharla” en Instagram.

El cruce entre Pampita Ardohain y Mar Tarres instagram

Mar Tarres, influencer salteña y quien ya protagonizó algunas tensas peleas con otros creadores de contenido al igual que con un par de celebridades, decidió dar inicio a una campaña para la creación de un hospital público veterinario. Además de pedir firmas entre sus seguidores, se esforzó en contactar diversas figuras del espectáculo para que la respaldaran en este proyecto y, entre ellas, eligió a Pampita.

“Caro, podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya”, le preguntó a través de Instagram. En respuesta, la modelo escribió: “Hola, Mar. No puedo. ¡Beso!”. Ante esto, la salteña de 32 años decidió hacer pública la conversación, la cual compartió con un duro mensaje en contra de la famosa en donde la tildó de tener “poca empatía”.

Mar Tarres apuntó contra Pampita por no apoyar su proyecto de la creación de un hospital veterinario público

Lejos de terminarlo ahí, horas después subió otro posteo en donde, junto a fragmentos de una serie de artículos que fueron publicados a lo largo del día sobre la temática, expresó: “Es que no firmar también es una manera de permitir que siga existiendo el maltrato y el abandono animal, es seguir mirando al costado y no ayudar a que esto se termine. Si no te caigo bien yo y por eso no firmas, no es para mi, es para ellos. Los animales que sufren. No se trata de que si no te cae bien quien emprende la campaña no firmas”. Finalmente, le dio las gracias a los seguidores que eligieron colaborar.

La respuesta de la conductora de El hotel de los famosos (eltrece) no se hizo esperar y, en los comentarios, disparó: “¡Ahí tenés tus notas en los portales todas a costa mía! ¡Te salió bien la estrategia!”. Sobre el por qué de su negativa, explicó: “No ando poniendo mi firma en ninguna causa que no está bajo mi cuidado y transparencia. Te podría haber ayudado mucho más de lo que te imaginas de muchas otras maneras. Que ingenua yo en haberte contestado”.

La picante respuesta de Pampita al "escracho" de Mar Tarres

Y agregó: “Te debería haber clavado el visto como hicieron todos los otros famosos que ahora me escriben y me dicen ‘¿pero como no la conocías?’ Parece que te manejas así bastante seguido. Qué miedo poner una firma en un proyecto de alguien que si no haces lo que ella quiere se maneja así. No sé quién se va a animar a hacer algo con vos, con lo agresiva que sos. Mostraste la hilacha hablando así de otra mujer. Ojalá a esos animales los cuide alguien con un buen corazón y no vos”. Como conclusión, remató: “Solo alguien muy mala persona pública una conversación privada para hacerle mal al otro”.

