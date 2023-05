Jorge Lanata contó que vio la serie de Fito Páez y habló de una “injusticia” en el relato: “Lo borró de la historia”

escuchar

El 26 de abril, El amor después del amor llegó a Netflix e inmediatamente se volvió un éxito; sin embargo, la serie que narra la vida de Fito Paéz también generó controversias debido a las diversas opiniones sobre los personajes expuestos, al tratarse de artistas de renombre, como Fabiana Cantilo. En esta línea, fue Jorge Lanata quién aseguró que en la biopic se “borró” por completo a una persona, que fue fundamental en la vida del cantante, y - por cuestiones desconocidas- decidió omitirlo.

En el marco de su próxima vuelta a la televisión con Periodismo Para todos (eltrece), Jorge Lanata tuvo un mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América), en el que - fiel a su estilo - analizó la televisión argentina y aseguró que “se berretizó por falta de guita”, al mencionar el rol de los panelistas, que en ocasiones no están al tanto de los temas que se tratan en el ciclo donde trabajan. En su horda de opiniones sobre los diversos temas de interés de los argentinos, fue consultado sobre la serie de El amor después del amor y volvió a sincerarse.

Jorge Lanata criticó la televisión argentina de cara al regreso de Periodismo Para Todos: “Se berretizó”

“La vi, me gusto. Algo injusto que me parece que se hizo en la serie fue que Fito no pone a Fernando Moya que fue nuestro representante, el de los dos, durante veinte años. Lo borró de la historia, generó un personaje nuevo con otro nombre”, aseguró el periodista, en referencia al personaje llamado Andrés Gallo identificado en la serie como el primer mánager que tuvo el cantante y quien, con vaivenes, lo acompañó desde sus inicios. Se trata del único hombre que se muestra ocupando ese rol, lo que no habría sido del todo así en “la vida real”.

A pesar de detectar esta “falla” en la construcción de la historia, el también conductor radial calificó a la serie como un muy buen producto y tuvo una lluvia de en halagos para Micaela Riera, quien personificó a Fabiana Cantilo y lo sorprendió con su gran talento.

Jorge Lanata reveló que vio la serie de Fito Páez y habló de una "injusticia": "Eso me parece mal"

Más allá de la ficción, Lanata recordó sus años de amistad con Fito Paéz en los que compartieron memorables momentos, como vacaciones en el exterior con sus parejas y familia, pero explicó que en un momento sus caminos se separaron debido a sus posturas contrapuestas. “Nunca más recuperamos la amistad, por la política, una cagada”, detalló, al mismo tiempo que no descartó un posible nuevo acercamiento.

“Yo lo que creo, y esto es en general con un amigo o con una mina, y es que cuando uno quiere a alguien y por algún motivo se distancia, no es que el amor se disipa”, aseguró el periodista, dejando la puerta abierta para un posible reencuentro con quien fuese su amigo.

La vida de Jorge Lanata en la pantalla

Al gran furor que causaron las series basadas en la vida de reconocidos personajes, que marcaron la historia del país, se suma la de Jorge Lanata. El periodista, esta vez, será llevado a la pantalla con el fin de contar la vida de hombre que irrumpió en los medios de comunicación y marcó un cambio en la forma de hacer periodismo.

“Es una biopic de ficción en realidad, la va a producir Star+ y el guion lo está escribiendo Marisa Grinstein. Con ella nos hicimos amigos, nos reuníamos dos veces por semana durante seis meses. Se va a empezar a grabar antes de fin de año y va a tratar la primera parte de mi vida”, indicó el protagonista de la producción, quien también aseguró que no faltarán detalles en el relato, aunque de algunos momento no esté orgulloso.

