A finales de octubre de 2022 y luego de un largo período sin sacar música nueva, Jimena Barón sorprendió al público con el lanzamiento de “La Araña”, una canción inspirada en la traición de una amiga cercana que, rápidamente, llevó a los fans a vincular la letra con su pelea con Gianinna Maradona, quien después de años de ser su amiga cercana comenzó una relación con Daniel Osvaldo, con quien la ex Casi Ángeles no solo estuvo en pareja sino que tuvo un hijo. En las últimas horas, la autora del hit musical utilizó su perfil de Instagram para dar detalles inéditos del doloroso suceso que finalmente cobró vida en el tema que formó parte del tracklist de su álbum Mala Sangre.

Jimena Barón contó detalles inéditos de "la traición" de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo

“Esta fue la primera canción que salió del disco Mala Sangre”, dijo JMena a modo de introducción de una serie de videos que publicó en sus Historias de Instagram desde la comodidad de su casa, en los que habló en detalle de la inspiración detrás del que hoy en día es el tema más escuchado de todos los que lanzó en Spotify.

“La Araña fue para mi una canción difícil de sacar de adentro, difícil de compartir porque sabía que nuevamente me estaba exponiendo con mis historias y mis sentimientos. Es una historia de mi vida que trajo mucho dolor. Una traición con una gran amistad de una persona muy importante para mi, que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y fue gran sostén y que, bueno, terminó dando este giro de traición inesperada absoluta. Y era algo mío atragantado en el corazón de hace nueve u ocho años, entonces haber escrito esta canción y sacarla fue remover mucha cosa personal”, comenzó.

Daniel Osvaldo y Jimena Barón junto a Morrison, el hijo que tuvieron juntos poco antes de separarse

Para completar el relato, agregó de manera escrita sobre el video: “Contexto: había muerto mi viejo y muy distinto a ‘separarme’ vi un día en televisión que mi pareja estaba con otra mujer haciéndose tatuajes de sus nombres, por ende me di por separada. Realmente ella me ayudó muchísimo con esto”. Con esto hizo referencia a su primer separación de Daniel Osvaldo, a quien se vinculó con la cantante Militta Bora apenas unos días después de que dejara la casa en Tigre donde vivía con la actriz y Morrison, el hijo que tuvieron juntos. De ese hecho nació el vínculo entre Barón y Gianinna Maradona, quienes eran vecinas y se conocían debido a la amistad entre la actriz y Dalma, la otra hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

Sin embargo, dicha amistad no llegó a buen puerto. Poco después, tanto los programas de televisión dedicados a la farándula como las redes sociales fueron “empapelados” de las fotos que mostraban a Gianinna y a Osvaldo abrazados y riéndose a carcajadas en medio de una salida nocturna. A partir de ese momento, la intérprete cortó vínculo de manera definitiva con ambos y, menos de una década después, les dedicó esta lapidaria canción.

La foto de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo que, años más tarde, inspiró el videoclip de "La Araña"

Fueron esas mismas imágenes las que inspiraron la creación del videoclip ya que, en un intento de sanar una herida, la artista quiso recrear la escena ubicándose a ella misma como espectadora directa. “Es algo que yo me desayuné un día en la tele y en Twitter. Entonces yo quería hacer eso mismo, que para mi fue el shock absoluto, pero estar presente y verla de cerca, digerirla, sanarla y pasarla”, explicó.

La Araña de J Mena

Sobre la misma línea, reveló un detalle inédito sobre la selección de los bailarines que finalmente recrearon a la pareja en el video musical. La cantante estaba en búsqueda de un hombre y una mujer que representaran a su ex y a su amiga con el fin de resolver un momento traumático con una puesta en escena artística. Y, por más extraño que parezca, eligió a los indicados debido a una coincidencia con los nombres: él se llamaba Pablo Daniel y ella, Dorina. Cabe destacar que los nombres completos de quienes inspiraron la obra son Pablo Daniel Osvaldo y Giannina Dinorah Maradona.

Asimismo, Jimena remarcó que el verso en el que canta “dijo en casa cuando la vio, esto es una señal, la araña es la traición” fue basado en una interacción real. “El disparador de la composición es que verdaderamente esta gran amiga mía un día en mi casa había una araña y me dijo ‘ay amiga hay una araña ¿vos sabés lo que significa la araña? la traición’. Yo obviamente en su momento lo relacioné con otra cosa y otra persona y años después, cobró otro significado. Ella me lo dijo, de alguna manera me lo dijo”, relató.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona fueron pareja durante varios años (Foto Instagram @giamaradona)

Para finalizar, adelantándose a todos los que podrían criticarla por hablar de manera tan abierta de su vida privada, disparó: “Cuando uno se rodea de gente que en su momento hizo lo que quiso y pensó primero en ellos, uno tiene la libertad absoluta de hacer con lo que hicieron de uno lo que quiera. Por eso yo escribo mis canciones y lo cuento y lo comparto. Porque me queda la mínima opción de liberarme, desahogarme y hacerlo arte y, claro está, de facturarlo”.

