Las redes sociales oficiaron, una vez más, de nexo para la comunidad swiftie. En esta ocasión, en el marco de la última fecha que brindó Taylor Swift en la Argentina este domingo 12, Jimena Barón publicó un curioso posteo en su cuenta de X (anteriormente, Twitter) en busca de una compañía para asistir a la función en el estadio Mas Monumental.

“Es injusto ser famoso y que te inviten a un recital tres horas antes y caer ahí con glitter tipo fan, así que mínimamente quiero ir a ver a Taylor con alguna verdadera swiftie desamparada. ¿Cómo hacemos? Tengo una entrada”, deslizó la intérprete de “La Cobra” en busca de que los usuarios le dieran recomendaciones de fans de Swift que no hubieran tenido la posibilidad de conseguir una localidad para verla en River.

La publicación de Jimena Barón para encontrar a una "swiftie desamparada" X (@baronjimena)

En esa misma publicación, Jimena aclaró: “Alguien que no haya ido, que se puede acercar a zona Belgrano así vamos juntas en mi auto”. Las respuestas a la publicación no tardaron en llegar y una de ellas fue la de una seguidora de la cantante llamada Agustina Montoya, quien dio información precisa de una chica que no pudo costear una entrada para alguno de los tres shows que brindó la artista estadounidense en el país.

“Una cordobesa divina me pasó el teléfono de una mega fan que vendió pulseritas en el Planetario, pero no tenía plata para verla. Le escribí, no contestaba. La fue a buscar al planetario. Finalmente, me contestó, pero ahora ni ella ni la mamá me creen”, relató Barón, quien comenzó la búsqueda desesperada para que esta chica pudiera cumplir el sueño de ver a su artista favorita.

Jimena Barón junto a Mía, la fanática que cumplió el sueño de ver a Taylor Swift Marin Federico (Redactor Periodismo de Interes)

Luego de varias gestiones, que incluyeron un mensaje de WhatsApp no leído, Mía cayó en la cuenta de que la cantante realmente iba a oficiar de nexo para que pudiera cumplir su sueño de estar frente a Taylor Swift, una de las cantantes del momento que causó una verdadera revolución en el público argentino, que cinco meses antes de sus recitales ya acampaba en búsqueda de un lugar privilegiado en el campo delantero.

Tras una gestión que nació en las redes sociales y se cristalizó al producirse el encuentro físico entre la actriz y la joven, Mía asumió en diálogo con LA NACION que “todavía no puede caer” en relación al shock que le generó el hecho de pasar de estar consciente de que no podría acceder al recital, a recibir un llamado nada menos que de Jimena Barón, quien le cedió una de sus entradas y le cumplió su gran sueño.

En su cuenta de X, Mía contó la felicidad de ser seleccionada por Jimena Barón para ver el recital de Taylor Swift X (@babylxnz)

Luego del concierto, Mía, en su cuenta de X, le agradeció el gesto a la actriz con un sentido mensaje, apuntando a la solidaridad que manifestó, ya que con un gesto noble pudo transformar el día de una swiftie que todavía no logró dar cuenta de lo que vivió en pocas horas este domingo 12 de noviembre. “Gracias, realmente fue la mejor noche de mi vida, gracias a Jimena Barón que fue un amor, me soportó hablando de Taylor todo el camino, por tenerme en cuenta y cumplirme un sueño”, escribió la chica, para destacar el buen gesto que tuvo la artista argentina.