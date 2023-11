escuchar

Taylor Swift llegó a la Argentina para brindar tres conciertos por primera vez en el país. Este 9, 10 y 11 de noviembre, la artista estadounidense que cautivó a los fanáticos de todo el mundo tocará por primera vez en Buenos Aires. Ni bien se conoció la noticia de sus shows en el país, un grupo inmenso de fans empezó a ingeniárselas para conseguir entrada y, además, para tener un lugar de privilegio en el estadio de River.

Ahora, en las inmediaciones del club de Núñez empezó a verse un movimiento inusual: las carpas comenzaron a desarmarse y llegó el momento de armar una fila eterna y de dejar atrás cinco meses de acampe, como así lo reflejó Maia Sundberg en diálogo con LA NACION. La particularidad de su historia trae consigo un hecho de superación, mezclado con un fanatismo extremo: mientras acampó llevó consigo sus apuntes de Medicina, carrera de la que está a un mes de recibirse.

“Fue cuestión de encontrar el equilibrio, de permitirme darme el tiempo para estudiar, como así también el lugar para cumplir mis horas de acampe”, explicó Maia, quien se encuentra en las inmediaciones de la cancha de River, a la espera de poder ingresar al primero de los tres conciertos.

Maia Sundberg combinó su pasión por Taylor Swift con la medicina, la carrera que está por terminar en un mes

En esa misma línea, la “swiftie”, como se reconoce al público de Taylor, explicó cómo se las ingenió durante estos últimos cinco meses, donde entre parciales y finales avanzó para culminar su carrera en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Estuve viniendo una vez a la semana, dormía en la carpa y a la mañana cuando me levantaba iba al hospital. Me restan dos finales que son el de Pediatría y Microbiología y ya me recibo”, contó.

Además, aclaró, orgullosa: “Esta tarea requiere mucho esfuerzo, pero vale la pena poder acampar, estudiar y estar cerca de Taylor que es la primera vez que viene al país, es un hecho histórico para nosotras”.

Desde el 6 de junio, Maia ocupó la primera carpa de la fila integrada por, al menos, 40 fans de Taylor Swift, quienes aguantaron de día y noche una vigilia prolongada con el afán de tener una ubicación que les permita tener un contacto cercano con su referente. Tuvieron que enfrentar la lluvia y el calor, pero todo ajo una organización estricta: la logística incluyó una planilla de Excel donde se controló la presencia de cada fan, quien debía cumplir 40 horas de acampe por mes.

Una multitud de fans de Taylor Swift aguardan para ingresar al recital de este juevs Fabián Marelli

“Nos organizamos entre nosotros con un Excel donde cada uno hacía las horas que podía y en el tiempo que quería, siempre teniendo en cuenta que debía cumplir un mínimo por mes. En el caso de que uno no pudiera cumplir dejaba de estar en consideración para estar dentro de la carpa”, relató Sundberg, que consiguió localidades para los tres shows.

A horas del primer concierto, Maia destacó: “Conseguí entrada para los tres shows; la ubicación de Campo VIP me salió 86 mil pesos y la platea 52 mil”. Sin su atuendo de médica, el cual lleva al hospital para cumplir con las prácticas antes de recibirse, la protagonista de esta historia cuenta las horas para el arranque y admite que “vació todo su celular” con el fin de tener espacio suficiente para capturar imágenes y videos de tres jornadas que serán históricas para un público diferente y auténtico.