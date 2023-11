escuchar

El 8 de noviembre Nicole Neumann y Manuel Urcera dieron en “Sí, quiero”. Tras más de un año de amor, la pareja decidió contraer matrimonio y la unión fue celebrada con un lujoso almuerzo en un prestigioso viñedo de Neuquén, rodeados de su círculo íntimo. Pero, en medio de la felicidad, se desató un escándalo: uno de los mejores amigos de la modelo acusó al piloto automovilístico de no invitarlo al gran día.

Rodeados de naturaleza, los novios celebraron lo que es la primera parte de su unión, dado que la segunda será el 8 de diciembre con una gran fiesta en Buenos Aires. Al primer evento asistieron familiares y amigos cercanos de ambos. Pero, las ausencias fueron más que notorias en el círculo íntimo de Nicole.

Nicole y Manu celebraron su boda con su grupo íntimo de amigos Nollmann Maria (Redactora Soft News)

Tanto la mamá de Nicole, Claudia Neumann, como su hija mayor, Indiana, no fueron a la boda. Mientras que de la primera no se supieron los motivos, de la adolescente se dijo que no podía faltar a la escuela porque tenía muchas inasistencias y podía perder el ciclo lectivo. A la lista de ausentes se sumó Mariano Lanz, el mejor amigo de la modelo, quien no fue de la camada pero no por su propia elección, sino por la presunta decisión de Urcera.

La información la dio a conocer Majo Martino en Mañanísima (eltrece), quien relató que le escribió al hombre, dado que lo conoce, para preguntarle si estaba en el casamiento: “Me dijo si me podía llamar y ahí me dice que estaba en Mar del Plata y que estaba muy triste. Realmente estaba muy dolido. Mucho no quiso hablar, él es amigo desde hace 25 años de Nicole Neumann, doy fe de esto”.

En la misma línea, la panelista reveló que cuando el grupo íntimo de amigos de Nicole supo del casamiento, comenzaron a planear sus outfits en charlas grupales por WhatsApp. Fue allí donde Lanz detectó que fue al único que no le había llegado la invitación. Ante esto, se comunicó con una amiga de Nicole, Vicky Pascual, y ella fue quien le habría dicho que existía un motivo por el cual no lo incluyeron.

“El motivo por el cual Mariano Lanz no fue invitado es porque él le presentó a muchas parejas que tuvo Nicole a lo largo de su vida, fue el amigo celestino. Esto Manuel Urcera lo sabía y le dijo a Nicole ‘él no viene a la boda’”, sostuvo Martino.

Nicole Neumann en su boda con su grupo de amigos Nollmann Maria (Redactora Soft News)

Pero, el asunto no quedó allí, dado que la panelista también dio detalles de la actitud de la modelo cuando ocurrió esto: “Nicole llamó llorando a Mariano, le dijo que Manuel es muy celoso”.

Por el momento, Neumann no habló del tema y Lanz se mantiene enojado, ya que a quien consideraba su mejor amiga no pudo interferir en la decisión que tomó su -ahora- esposo. Resta saber si el 8 de diciembre estará en la lista de invitados de la boda que se celebrará en Buenos Aires.