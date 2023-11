escuchar

Desde la llegada de Taylor Swift a la Argentina, su público se revolucionó. Con tres funciones completamente agotadas, la artista estadounidense brindó un show a la altura de las circunstancias los días jueves y sábado, con la salvedad del viernes que se suspendió producto de las condiciones climáticas que azotaron al país.

Al ser una figura de trascendencia internacional, los seguidores entendieron que debían redoblar los esfuerzos para agradecer el gesto de que Taylor venga al país y se congregaron desde junio en carpas, con una logística basada en un Excel donde se tomaba el presente como en el colegio y se coordinaban los reemplazos en caso de que una persona no pudiera estar en la vigilia, en donde se soportó el frío invernal y las lluvias, con el intenso deseo de la llegada de la primavera, que hizo más amena la espera con sus días más cálidos.

En una comunidad que se generó, unida para ver a su artista predilecta y, además, conseguir la mejor ubicación posible para poder fotografiarla, Nina Cuello, una de las tantas fanáticas que consiguió su entrada para el show de Taylor, le contó a LA NACION cómo fue vivir a la intemperie durante largos días y el gesto que tuvo con una par al cambiarle la entrada para que pudiera asistir al concierto de este sábado, ante la imposibilidad de hacerlo el día domingo.

“Acampé durante cinco meses porque las entradas salieron en junio. En mi caso, conseguí en la primera venta de casualidad porque una amiga me prestó la tarjeta de su tío y le pude ir pagando por mes”, explicó Nina, quien es oriunda de La Plata y consiguió para el día jueves la ubicación de campo delantero por 87 mil pesos. En relación con lo que vivió en la primera función que brindó la compositora estadounidense, explicó: “Fue la experiencia más linda de mi vida, no tengo palabras que alcancen para hablar de lo que significó para mí”.

Instalada en la carpa número 3 con alrededor de 48 chicas que tachaban los días en el calendario para los shows de este mes de noviembre, Nina explicó el momento en el que se enteró de la suspensión del show del día viernes y la empatía que tuvo con otra persona a la que le unía el mismo sentimiento de ver en vivo a Taylor: “En una de las últimas reventas, conseguí una entrada más para ir el sábado 11 a la platea San Martín Alta, pero como el viernes cancelaron el show y muchas no podían venir el domingo intercambié mi entrada con otra chica para que las dos pudiéramos venir a verla”, relató, orgullosa.

Nina Cuello, la fanática de Taylor Swift que contó cómo fueron estos meses de acampe y el gesto que tuvo con otra seguidora Instagram (@ninaonfilm_)

A la hora de analizar el costo-beneficio de todos estos meses, Nina, quien estudia Artes audiovisuales en La Plata, dijo: “Descuidé bastante la facultad, el trabajo y mi vida en general porque mi única preocupación era verla en vivo. En este tiempo, estudié para varios parciales en la carpa y, por ejemplo, en esta semana falté a los tres que tenía que rendir para poder ir al show”, sintetizó.

“Creo que el fanatismo que tengo por ella no me pasó con ningún artista, porque no imaginaba estar acampanado ni hacer estas cosas por ningún cantante en general. Daría cualquier cosa por ver a Taylor en vivo”, culminó Nina, quien en medio de una locura generalizada pudo contribuir con su granito de arena para que otra fan pueda cumplir el sueño de verla en vivo.