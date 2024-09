Jimena Barón tuvo que cancelar un viaje soñado por un mal momento de salud de Morrison

Escuchar

Jimena Barón tuvo un miércoles para el olvido. La cantante y actriz tuvo que cancelar un viaje soñado que iba a realizar este jueves a Puerto Madryn con su familia para disfrutar del clásico avistaje de la ballena Franca Austral, quien llega todos los años a las costas del sur argentino durante la primavera.

A través de sus redes sociales, Barón explicó que el motivo que le impidió viajar a la provincia de Chubut fue que su hijo Morrison contrajo paperas en la escuela, justo un día antes de la divertida escapada. Muy hinchado y molesto por esta infección viral, el niño de 10 años que se encontraba en la escuela, le pidió a sus maestras que llamaran a su niñera.

“Estamos acá en la guardia esperando que nos atiendan. Cuando tenga novedad te cuento. Pero ahora él dice que está bárbaro, que justo cuando yo llegué, él bajaba para decirles a las maestras que me llamen y que no lo vaya a buscar porque ya estaba bien. Pero le dije que va a estar bueno que igualmente lo vea un médico”, le comento la niñera a Jimena Barón.

A las pocas horas, los médicos le brindaron el diagnóstico a la familia y Momo se mostró muy compungido porque sabía que en estas condiciones no podría irse de viaje. “Arnaldo, enterándose de que tiene paperas”, escribió Jimena Barón al pie de una imagen en la que se podía ver al pequeño tirado en el piso de la guardia y haciendo puchero.

Morrison, el hijo de Jimena Barón, contrajo paperas en la escuela (Foto: Instagram @Jmena)

Jimena también se encontraba muy ilusionada de poder vivir esta experiencia única con su familia, por lo que decidió descargarse con una amiga y compartir la conversación, para así aportar un poco de humor al mal momento. “Mañana volábamos a Puerto Madryn con Mari, Momo y mi mamá a conocer las ballenas”, comenzó explicando por qué este viaje era tan importante para todos. “No voy a meterle la peor al pibe. Encima que ya arruinó todo. ¡Pues lo arruinó en realidad!”, remarcó con humor.

Jimena Barón fue a visitar la tumba de su papá y cuando llegó se llevó la peor sorpresa

En las últimas semanas, Jimena Barón decidió visitar a su padre al cementerio, ya que sentía la necesidad de “conversar” con él. Pero lo que parecía ser una visita reflexiva y de conexión con su papá se transformó en una angustiante búsqueda. Al llegar al cementerio, Jimena descubrió que las cenizas de su papá no estaban en el lugar donde debían estar. “Voy a hablar con él para compartir mis angustias, pero no estaba más”, relató.

La artista trató mantener la calma y comenzó a recorrer las galerías del cementerio, intentando recordar si se había equivocado de lugar. Sin embargo, la duda creció cuando decidió contactar a Sofía, la exmujer de su padre, quien le había proporcionado la ubicación de las cenizas tiempo atrás. “Le escribí a Sofi y le dije: ‘Papá no está, ¿me pasás de nuevo la información?’”, comentó.

Jimena Barón junto a su papá (Foto: Instagram @Jmena)

Pese a sus esfuerzos por encontrar respuestas, Jimena no logró dar con la ubicación de su padre. Incluso los documentos con la información se habían extraviado, lo que aumentó la incertidumbre. “Algunos de los nichos no tenían las chapitas, pero no creo que las roben porque son de corcho. Pagamos muy poca plata sinceramente. Perdón papá, tampoco merecés mucho más”, agregó con sinceridad.

En un intento de lidiar con el momento, decidió seguir su intuición y hablar frente a uno de los nichos, aunque no estaba segura de que realmente fuera el de su padre. Con un toque de humor, agregó: “¡Vaya a saber con quién hablé!”.

