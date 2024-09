Jimena Barón fue a visitar la tumba de su papá y cuando llegó se llevó la peor sorpresa

Escuchar

En los últimos días, Jimena Barón vivió una experiencia tan inesperada como dolorosa. A través de una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, la artista relató el duro momento que atravesó al visitar la tumba de su padre y descubrir que sus cenizas no se encontraban en el lugar.

La Cobra comenzó su relato expresando que el motivo de su visita al cementerio fue porque sentía la necesidad de “conversar” con su padre, quien falleció hace casi una década. “Tuve un papá abandónico, que se tomó el palo. Entonces, con el muerto, me pasa que, por primera vez en la vida, cuando quiero verlo o decirle algo, voy y lo veo”, explicó. La cantante reveló que, a pesar de las dificultades de su relación con él, esta es su forma de procesar el duelo y la ausencia.

Jimena Barón junto a su papá (Foto: Instagram @Jmena)

Además, el tener un lugar específico para visitar a su padre y contarle sobre su presente es algo que la llevó durante años a negarse profundamente a dejarlo ir. “Van a ser 10 años en diciembre, y todavía no me animo a esparcir las cenizas. Necesito saber que está en un lugar fijo”, confesó.

Pero lo que parecía ser una visita reflexiva y de conexión con su papá se transformó en una angustiante búsqueda. Al llegar al cementerio, Jimena descubrió que las cenizas de su papá no estaban en el lugar donde debían estar. “Voy a hablar con él para compartir mis angustias, pero no estaba más”, relató, claramente afectada por la situación.

Jimena Barón recordó a su padre a casi 10 años de su fallecimiento (Foto: Instagram @Jmena)

La artista intentó mantener la calma y comenzó a recorrer las galerías del cementerio, intentando recordar si se había equivocado de lugar. Sin embargo, la duda creció cuando decidió contactar a Sofía, la exmujer de su padre, quien le había proporcionado la ubicación de las cenizas tiempo atrás. “Le escribí a Sofi y le dije: ‘Papá no está, ¿me pasás de nuevo la información?’”, comentó.

Pese a sus esfuerzos por encontrar respuestas, Jimena no logró dar con la ubicación de su padre. Incluso los documentos con la información se habían extraviado, lo que aumentó la incertidumbre. “Algunos de los nichos no tenían las chapitas, pero no creo que las roben porque son de corcho. Pagamos muy poca plata sinceramente. Perdón papá, tampoco merecés mucho más”, agregó con sinceridad.

En un intento de lidiar con el momento, decidió seguir su intuición y hablar frente a uno de los nichos, aunque no estaba segura de que realmente fuera el de su padre. En un toque de humor, agregó: “¡Vaya a saber con quién hablé!”.

Aunque la cantante aún no tiene respuestas concretas sobre el paradero de las cenizas, aseguró que con su familia continúan las averiguaciones para saber qué le ocurrieron a los restos del difunto. En redes sociales, gran cantidad de fanáticos le dejaron mensajes de apoyo en este duro momento, consejos y experiencias personales parecidas.

“Puede que esté en una fosa común, si nadie paga ahí es a dónde va a parar”; “Suele pasar, después los creman y los mandan al osario. De todas formas hay que tener cuidado con ir a un cementerio y ‘comunicarse’, se puede pegar cualquier cosa”, fueron algunos de los consejos que le dejaron los internautas a la cantante.

LA NACION