Jimena Barón fue acusada de dejar 10 pesos de propina pero no se quedó callada y explicó qué pasó

Jimena Barón volvió al centro de la polémica luego de visitar un restaurante con su pareja, Matías Palleiro. De esa salida se conoció una foto sobre la presunta propina que habría dejado por la atención. Desde las redes sociales se armó revuelo y los usuarios la condenaron ya ques creyeron que solo entregó $10 junto con el total de la cuenta. Esto le causó indignación y salió a aclararlo mediante su perfil oficial.

Todo surgió cuando la periodista “Pochi” de Gossipeame compartió en las Historias de Instagram una captura de la cena de Barón con su novio y un grupo de amigos, a la vez que añadió un recorte de la misma e indicó: “Invitó él y los amigos pusieron la propina. La propina: rata”. Y aclaró: “Amor por estas no noticias, me muero por el billete”.

El posteo sobre la propina que habría dejado el grupo de amigos de Jimena Barón (Fuente: Instagram/@jmena)

Aquella imagen derivó de una serie de postales que publicó la cantante en su perfil, al que a diario sube contenido sobre su día a día con la intención de hacer parte a sus seguidores de una fracción de su intimidad. Sin embargo, ahora, el detalle de la propina no pasó desapercibido y generó cólera en la comunidad virtual. Incluso, la periodista agregó otra foto donde destacó la reacción de un usuario e insistió: “Lo de la propina que dejaron los amigos no es joda, dejaron 10 pesos”.

A la par, “La Cobra” lució su look para una noche de ensueño en la que fue a ver la obra de teatro Yo no duermo la siesta. Además, sumó una serie de capturas del momento en el que comió con su pareja y el resto de los invitados. Pero la angustia llegó al otro día, cuando tomó noción de lo que sucedía a sus espaldas por una aparente mala interpretación.

Debido a la repercusión, Jimena salió a defenderse y admitió que ese no fue el valor correcto de la propina que sus amigos dejaron en la mesa, sino que fue mucho más y reveló de cuánto fue la cifra real.

El descargo de Jimena Barón tras la viralización de su foto en el restaurante (Fuente: Instagram/@jmena)

“Escándalo”, tildó la actriz en la plataforma y continuó: “Hace mil años que no aclaro pelotudeces, pero un poco extrañaba (...) Dejamos 6.700 pesos, como corresponde”, dijo furiosa. En tanto, mencionó cómo apareció ese billete de $10 que se hizo visible en la foto y remarcó: “Y mi hermano, que sacando guita encontró uno de 10, que no sirve para absolutamente nada, lo dejó arriba”.

Desganada y con una notoria bronca, soltó: “Gracias, igual por tratar de escacharnos. Increíble tener que andar aclarando estas cosas”. Esto último fue en dirección a la dueña de la cuenta Gossipeame y cerró: “Escándalo por propina. Dejo el título, así ya lo entienden en mi Instagram también”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Barón es blanco de críticas por sus acciones en la vía pública o en las redes. En otras oportunidades fue señalada por enseñar su cuerpo y hasta por la crianza que impartía para con su hijo. Con el correr de los años y las diferentes ocasiones en las que aclaró aspectos de su privacidad, abandonó aquello y optó por hacer caso omiso a todos los comentarios agresivos y que no vinieran desde su entorno más cercano. Algo que no solo dejó en claro en diversos posteos, sino en las letras de las canciones que compuso en su trayectoria como solista.

