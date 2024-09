Joaquín Furriel rompió el silencio y contó la verdad sobre su separación con Guillermina Valdes

Escuchar

Joaquín Furriel y Guillermina Valdes pusieron fin a su relación amorosa el pasado mes de junio. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos le había comentado a la prensa los motivos de su ruptura. Captado por las cámaras de Socios del Espectáculo (eltrece), el actor decidió romper el silencio.

“Nosotros nos conocimos, después yo empecé a viajar y me parece que lo lindo es que los dos nos dimos cuenta que no funcionaba. Y listo, nos estábamos conociendo. Hay veces que funciona y hay veces que no”, expresó Furriel sobre el noviazgo de un año que mantuvo con la actriz y diseñadora de moda.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés, en su primera salida oficial Tuti Remix

También remarcó que entre ambos quedó todo más que bien y, en la actualidad, conservan una bonita amistad. “A veces nos hemos hablado. Yo tengo una excelente relación con ella, la quiero mucho. Estoy agradecido de haberla conocido, pero no funcionó”. Por último, remarcó que no quería entrar en detalles profundos sobre la ruptura, ya que ese no es su estilo: “Me niego a entrar en terrenos indiscretos, pero simplemente no funcionó”.

Por qué no funcionó el noviazgo de Joaquín Furriel y Guillermina Valdes

La noticia de la separación de Joaquín Furriel y Guillermina Valdes fue dada a conocer por Fernanda Iglesias en LAM (América TV), quien previamente se había comunicado con la expareja de Marcelo Tinelli para conocer su verdad. “Hace 20 días están separados. Hablé por teléfono con Guillermina porque tuve la intuición de que se habían separado. Le escribí a ella y me llamó. Le agradezco mucho el llamado porque ahí me aclaró bien lo que había pasado”, comenzó diciendo la panelista.

Asimismo, la periodista mencionó que no fue por la distancia: “Me dijo que tuvieron un año hermoso, que no fue por terceros en discordia, que no fue por la distancia, porque él está trabajando en España”. E indicó cuáles fueron las palabras de la empresaria: “Aprovechamos todos los momentitos que podíamos estar juntos, pero no funcionó como pareja”.

Guillermina Valdes y Joaquín Furriel juntos en la entrega de los Premios Platino 2024 (Foto: Instagram @joacofurriel)

Para cerrar, Guillermina Valdes completó: “Lo requiero, voy a hablar siempre bien de él, pero viste cuando te estás conociendo con alguien que decís ‘no funciona esto’. Se acabó. Fue todo en armonía y a cualquier persona que me pregunte por él le voy a hablar bien porque es un tipo extraordinario”.

Cabe recordar que los actores se conocieron en el Lollapalooza de marzo 2023, pero recién en octubre del año pasado Yanina Latorre confirmó el vínculo, de modo enigmático. “Podríamos calificarlo como romance, visita higiénica, se sacan las ganas, encuentros sexuales”, dijo en aquel entonces sin revelar primero de quiénes se trataba. Minutos más tarde, al nombrarlos, la mediática sostuvo: “A él no le gusta lo mediático, debe estar incómodo en este momento”.

Después de aquella bomba, Socios del espectáculo (eltrece) fue en busca de la palabra del intérprete de Sergio Dayán en Descansar en paz (2024), quien brindó detalles de su relación. “En el Lollapalooza nos conocimos. Charlamos ahí un ratito, yo ahí justo me tuve que ir a filmar afuera de Argentina, así que cuando volví, nos conocimos. Hace ya cinco meses de esto...”, detalló.

LA NACION