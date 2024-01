escuchar

Joaquín Furriel vive un gran presente, tanto en el plano de lo profesional como en el de lo personal. Fue elegido para ser la cara de una prestigiosa casa de modas internacional y está temporalmente radicado en Madrid, España, donde se encuentra grabando una serie. Paralelamente, su relación con Guillermina Valdés también marcha sobre ruedas y además, recientemente tuvo la oportunidad de vivir una experiencia única con su hija Eloísa. Ambos viajaron a Tailandia y disfrutaron de unos días de aventuras con un paisaje de ensueños.

En 2005, Furriel inició una relación con la actriz, Paola Krum, mientras protagonizaban Sueño de una noche de verano en el Teatro San Martín. El 9 de febrero de 2008 se convirtieron en padres de Eloísa, quien hoy ya tiene 15 años y tiene un gran parecido físico con su padre. Si bien la pareja se separó en 2011, es hasta el día de hoy que mantienen un gran vínculo. Ambos están muy pendientes de la crianza de su hija y balancean sus agendas para estar disponibles para ella.

Las postales de las vacaciones de Joaquín Furriel y su hija, Eloisa (Foto: Instagram @elofurriel_)

Antes de terminar el 2023, el protagonista de El Patrón aprovechó para hacer un viaje de padre e hija. ¿El destino? Tailandia. El 11 de diciembre, la adolescente publicó en su cuenta de Instagram algunas postales de sus vacaciones. “Turistas más capos de las ruinas de Ayutthaya”, escribió en el posteo. En las imágenes se los pudo ver a ambos recorriendo parte de la ciudad, haciendo divertidas poses “turísticas” y apreciando las construcciones.

Pero, en las últimas horas, la adolescente quiso compartir públicamente algunos recuerdos más que quedaron en el carrete. En su reciente publicación, subió fotos de cuando visitaron Krabi. Allí se calzaron los trajes de baño, se zambulleron en las aguas cristalinas y hasta practicaron deportes acuáticos. Además, hicieron caminatas, se cruzaron con varios monos y se maravillaron con una vista de ensueños desde su hospedaje.

Joaquín Furriel y su hija, Eloisa vacacionaron en Tailandia (Foto: Instagram @elofurriel_)

Antes de terminar el 2023, Joaquín Furriel compartió un viaje con su hija (Foto: Instagram @elofurriel_)

Eloisa tiene 15 años y es la única hija de Joaquín Furriel y Paola Krum (Foto: Instagram @elofurriel_)

“Algunas fotos de cuando pasamos por el paraíso con mi papá”, escribió Eloísa en su publicación de Instagram. Desde Madrid, su padre le respondió con unas dulces palabras: “El paraíso sos vos amor”. Sin duda alguna, una experiencia que atesorarán por siempre.

Jimena Barón hizo un comentario sobre Joaquín Furriel y recibió una desopilante respuesta que se viralizó

La semana pasada salieron a la luz las imágenes del exprotagonista de El reino como la nueva cara de la colección primavera verano 2024 de una reconocida casa de modas europea. Justamente, Jimena Barón no dudó en pronunciarse sobre este nuevo proyecto laboral del actor y en felicitarlo públicamente. “¿Nadie va a comentar que Joaquín Furriel clavó 3 posteos con Moncler? O sea, espectacular”, sostuvo la cantante vía X.

El inesperado comentario que recibió una publicación en X de Jimena Barón (Foto: X @baronjimena / @chusmetini)

Como era de esperarse, el mensaje de la actriz no pasó inadvertido. Así como una seguidora la corrigió y le comentó que se trataba de una campaña y no de un posteo, otras cuentas contaron que se cruzaron con las imágenes del actor en pleno Londres. No obstante, fue un peculiar hallazgo lo que causó sensación y tomó desprevenido a más de uno. “Hablando de Furriel, vi esta estatua en el Vaticano y me pareció idéntico”, comentó la cuenta de X, @chusmetini, y acompañó sus palabras con una imagen de la escultura que encontró en Roma. Se trató de un busto que, según consideró, era “idéntico” a Joaquín Furriel.