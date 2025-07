Johnny Depp reveló cuál es la película de la que más se arrepiente

Con 62 años, Johnny Depp construyó una exitosa carrera que lo catapultó como uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Piratas del Caribe, Eduardo Manostijeras, Charlie y la fábrica de chocolate, Alicia en el país de las maravillas y Sleepy Hollow, son algunos de los títulos que se asocian automática al actor estadounidense; sin embargo, no todas las interpretaciones que llevó a cabo fueron las mejores para él.

Johnny Depp como Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe

“Estuve en L.A. durante seis meses e hice Picardias en vacaciones, posiblemente la película más estúpida jamás realizada”, expresó durante una entrevista con el periódico Lexington Herald-Leader sobre la comedia erótica que se estrenó en 1985 y la cual fue su primer protagónico.

La película sigue a dos adolescentes, Jack (interpretado Depp) y Ben (interpretado por Rob Morrow), que van a un lujoso resort en Miami durante sus vacaciones de verano. Su principal objetivo es conseguir citas con chicas y vivir las aventuras sexuales de sus vidas. Para él -que en aquel entonces tenía 22 años- la producción no ofrecía más que “temas sucios”. “Era una película de explotación adolescente, tetas y culo y suciedad básica”, describió al respecto.

Picardias en vacaciones es la película que Depp considera la más "estúpida" de su carrera

Pero el fracaso no solo fue artístico, sino también financiero, ya que solo recaudó 330.000 dólares en taquilla, además de que recibió fuertes críticas del público. Sin embargo, en aquel entonces, no tenía grandes aspiraciones. “¿Qué demonios me importaba? No tenía aspiraciones”, aseveró.

Pese a que aquel no fue el mejor comienzo para su carrera, Depp reconoció que no significó una traba para su desarrollo profesional. “No tuvo un impacto significativo en mi carrera”, señaló. No obstante, lo califica como “un manchón” en su carrera.

“Era una película de explotación adolescente, tetas y culo y suciedad básica”, sostuvo Depp (IMDB)

Cabe recordar que Nicolas Cage jugó un papel crucial en los inicios de la carrera del también director de cine, ya que lo ayudó a conseguir su primer papel en el cine de la mano de Pesadilla en Elm Street (1984), la cinta de terror que gira en torno a varios jóvenes de una pequeña localidad que habitualmente tienen pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas.

Quién es el mejor actor de todos los tiempos, según Johnny Depp

En una entrevista con el sitio especializado en cine IMDb, Depp aseguró cuál es el actor que se convirtió en un modelo a seguir: “Marlon Brando es quizás el mejor actor de los últimos dos siglos. Pero su mente es mucho más importante que la actuación. Su forma de ver las cosas, su forma de no juzgarlas, su forma de evaluarlas...”. En su reflexión, el intérprete de Jack Sparrow en Piratas del Caribe comparó la lucidez intelectual de Brando con la de figuras como Stephen Hawking.

Don Juan DeMarco fue la primera producción cinematográfica en la que trabajaron juntos Johnny Depp y Marlon Brando (Foto: Redes Sociales)

En distintas entrevistas, Johnny dejó en claro que su fascinación por Brando iba mucho más allá de lo actoral: “Solo se me ocurren un par de actores de los que me fascinaría saber qué piensan; Marlon Brando es uno de ellos. Obviamente, es un actor increíble, posiblemente el mejor, pero lo que me fascina de él es su mente y sus pensamientos”, explicó quien tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo cuando era muy joven.