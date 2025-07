Johnny Depp reveló quién cree que es el mejor actor de todos los tiempos y sorprendió

A lo largo de su carrera, Johnny Depp interpretó una larga lista de personajes excéntricos, complejos y magnéticos que lo convirtieron en uno de los actores más influyentes de su generación. Sin embargo, a sus 62 años, el protagonista de Piratas del Caribe reconoce que él también tuvo un modelo a seguir: Marlon Brando.

En una entrevista con el sitio especializado en cine IMDb, Depp aseguró: “Marlon Brando es quizás el mejor actor de los últimos dos siglos. Pero su mente es mucho más importante que la actuación. Su forma de ver las cosas, su forma de no juzgarlas, su forma de evaluarlas...”. En su reflexión, la estrella de Hollywood comparó la lucidez intelectual de Brando con la de figuras como Stephen Hawking.

En distintas entrevistas, Johnny dejó en claro que su fascinación por Brando iba mucho más allá de lo actoral: “Solo se me ocurren un par de actores de los que me fascinaría saber qué piensan; Marlon Brando es uno de ellos. Obviamente, es un actor increíble, posiblemente el mejor, pero lo que me fascina de él es su mente y sus pensamientos”, explicó quien tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo cuando era muy joven.

Don Juan DeMarco fue la primera producción cinematográfica en la que trabajaron juntos Johnny Depp y Marlon Brando (Foto: Redes Sociales)

La película que hizo íntimos amigos a Johnny Depp y Marlon Brando

El vínculo entre Johnny Depp y Marlon Brando se afianzó cuando trabajaron juntos en una película, hoy casi olvidada por el público, llamada Don Juan DeMarco. Este film estadounidense del año 1995, producido por Francis Ford Coppola y dirigido por Jeremy Leven, cuenta la historia de un joven que asegura ser el legendario amante Don Juan (Johnny Depp), mientras que Brando encarna al psiquiatra Jack Mickler, un profesional en camino al retiro que tiene solo diez días para evaluar su estado mental y revelar si realmente todo lo que dice el muchacho es real o es parte de su imaginación. Actualmente, la cinta se encuentra disponible en Apple TV+.

“Marlon y yo nos conocimos por teléfono porque quería hacer Don Juan DeMarco con él. Hablamos durante tres horas; yo estaba en Nueva York y él en Los Ángeles. Volví la semana siguiente y me invitó a cenar. Nos sentamos, charlamos y conectamos a muchos niveles”, recordó Depp sobre cómo se gestó aquella colaboración. “Lo adoraba y todavía lo adoro”, agregó y dejó en claro que su admiración sigue intacta a pesar del paso del tiempo.

Johnny Depp recordó cómo fue trabajar con Marlon Brando en su juventud

A este trabajo le siguió Rapto Divino (1995), una película estadounidense-irlandesa que tuvo como protagonistas a Marlon Brando, Johnny Depp, Debra Winger y John Hurt. En una entrevista a The Guardian, uno de los productores del film recordó la conexión inmediata de los actores principales. “Sin duda, mantenían una relación que a veces se extendía al tiempo que pasaban frente a la cámara. Johnny admiraba mucho a Marlon, y a Marlon, por supuesto, le encantaba tener un acólito. Me dio la impresión de que la principal razón por la que Johnny había venido era trabajar con Brando”, explicó sobre lo que se vivía dentro del set de grabación.