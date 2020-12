Jonatan Viale: "Mientras todos hablan de Maradona, el Gobierno hace maldades"

"Los que amamos el fútbol sabemos que funciona a la perfección para distraer y para tapar, y la muerte de Diego tapa todo. Si hay un momento ideal para hacer maldades es este", dijo Jonatan Viale Fuente: Archivo

Jonatan Viale criticó al Gobierno nacional por usar la muerte de Diego Maradona para "hacer maldades", mientras la sociedad "está distraída" llorando por la desaparición física del máximo ídolo del fútbol mundial.

"Los que amamos el fútbol sabemos que funciona a la perfección para distraer y para tapar, y la muerte de Diego tapa todo. Si hay un momento ideal para hacer maldades es este", dijo el conductor de Viale 910 (La Red) y enumeró las "tres maldades que se están dando muy por abajo mientras todos hablan de Dalma, Gianina y Jana Maradona".

"Maldad número uno: el aumento del 5% para los jubilados. Resulta que será sólo un pago a cuentas y no es más que un adelanto del año que viene. Por lo tanto, no es una suba genuina, lo admitió Claudio Lozano, director del Banco Nación", consideró Viale. "Al final, el kirchnerismo está haciendo lo mismo que hizo el macrismo, se saltean un trimestre. Esto le valió al gobierno de Macri una lluvia de piedras".

Más adelante, el conductor se refirió a "la segunda maldad" que tiene que ver con el proyecto que modifica la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. "Aprobaron los cambios de una ley muy importante. Si se aprueba, el jefe de los fiscales ya no va a necesitar la mayoría de dos tercios para su designación y ya no hacen falta 48 votos. Está todo dado para que Daniel Rafecas vuele y no sea el procurador, y para que Cristina Kirchner ponga al talibán que tanto desea", afirmó.

"La tercera maldad mientras la Argentina reposa sus ojos en la muerte de Diego Maradona tiene que ver con Ramos Padilla, el juez electoral de La Plata", explicó, y criticó al presidente, Alberto Fernández, que "aprovechó la distracción nacional y mandó a las apuradas al Senado el pliego del juez militante K, Alejo Ramos Padilla".

"Y a esto sumale lo que está pasando en la Cámara de Diputados, donde está todo dado para arrebatarle más fondos a la Ciudad de Buenos Aires, por unos 65.000 millones de pesos", sostuvo. "Si en la Argentina te distraés, sonaste. Lo sabemos. Cocodrilo que duerme es cartera", finalizó.