escuchar

El miércoles por la tarde, luego de varios meses de especulaciones y cargados de expectativas, fue confirmado el regreso de Jorge Lanata a la pantalla chica al frente de Periodismo Para Todos (eltrece). El inicio de la última temporada del ciclo de política y actualidad será el 4 de junio a las 22 hs, según indicaron desde la cuenta oficial de Twitter del canal. Horas después del anuncio, el tan querido como criticado periodista protagonizó un mano a mano con Ángel de Brito en donde realizó un duro análisis sobre la televisión actual.

Jorge Lanata criticó la televisión argentina de cara al regreso de Periodismo Para Todos: “Se berretizó”

Apenas comenzado el móvil con LAM (América), Jorge Lanata recibió una lluvia de felicitaciones tanto por su retorno a la televisión como por el éxito de su programa radial, Lanata sin filtro (Radio Mitre). Pero no solo lo aplaudieron por su labor como conductor, sino por estar al tanto de los sucesos de la farándula, los cuales comenta con total seriedad durante la columna de espectáculos realizada por Marina Calabró.

“Yo tengo que saber, si yo conduzco tengo que poder hablar de todos los temas de los que van hablar los periodistas. Encima muchos de esos temas los propongo yo también. También hay gente que llega al programa cinco minutos antes, eso es un embole. Yo llego una hora y media antes, en la tele también”, explicó.

Jorge Lanata en Radio Mitre

En cuanto a cómo es su rutina de preparación antes del inicio de cada programa, detalló: “En la previa veo si todos los tapes están bien, hablo con la producción sobre qué quilombo puede haber, después veo el guión, veo las partes que a mi me toca durante el programa. Hay cosas para hacer”.

Ante esto, desde el estudio del magazine opinaron que hay muchos conductores que no realizan todo ese trabajo y que, como resultado, se sorprenden al ver el material del que van a hablar en vivo. “Ese es un error del conductor. El conductor no puede sorprenderse al aire por nada de lo que pase. En todo caso, tiene que sorprender. Si se sorprende él está jodido”, disparó.

Jorge Lanata regresa a la pantalla chica para la última temporada de Periodismo Para Todos (eltrece) Archivo

Y, con su acidez característica, dijo: “Yo creo que la televisión en un momento se fue berretizando por falta de guita. Y ¿cuál fue la consecuencia de eso? Que en lugar de periodistas, empezó a haber panelistas. En un momento, en los paneles se proponía que la gente no viera ningún material que se sorprendieran en al aire viéndolo. Lo cual es un delirio, porque uno no es una señora sentado en la vereda”.

Asimismo, aseguró que también se trata de una derivación de la falta de cultura del trabajo que, según remarcó, afecta al país en general. “La gente no labura, en nuestro medio también pasa. Yo creo que, por un lado, el tema económico tiene mucho que ver. No puede ser que todos tengamos cuatro, cinco laburos. Es un delirio que uno esté en dos canales. Yo creo que, en general, no está habiendo una cultura del trabajo tomada en serio. Ya hay tres generaciones que no trabajaron”, manifestó.

Finalmente, y tras hacer un breve repaso de su extensa carrera en el mundo de los medios, señaló: “Yo me voy a morir haciendo esto, es lo único que sé hacer”.

LA NACION