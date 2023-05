Calu Rivero reflexionó sobre la absolución de Juan Darthés y dejó un contundente mensaje

escuchar

El 13 de mayo, Fernando Burlando informó que su cliente, Juan Darthés, fue absuelto por la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual que le inició Thelma Fardin en 2018. El hecho, según lo denunciado por la actriz, ocurrió durante una gira de la novela Patito Feo en Nicaragua en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45. La información causó gran repercusión no solo para ella sino para el resto de las mujeres que revelaron haber vivido situaciones similares por parte del actor. Una de ellas es Calu Rivero, quien en su cuenta de Instagram habló sobre fallo y fue tajante.

“La justicia está en nuestra felicidad. En nuestra integridad, en aprender y avanzar. La vida es muy corta y las leyes muy raras”, escribió la actriz en sus redes sociales, junto a una foto en la que se la ve sonriente mientras juega con su hijo Tao. “Hecha la ley, hecha la trampa. Hoy puedo comprender en el cuerpo el sentido de esta frase #AbsueltoNoInocente”, agregó.

Calu Rivero habló sobre el fallo a favor de Juan Darthés (Foto Instagram @lacalurivero)

Las palabras de indignación ante el accionar de la justicia por parte de Rivero toman gran relevancia, debido a que se trata de una de las mujeres del mundo del espectáculo que denunció públicamente haber sufrido abuso por parte de Darthés durante las grabaciones de la novela Dulce Amor, en 2012. Esta situación la llevó a abandonar abruptamente la exitosa ficción sin revelar los motivos de su decisión. Pero, en 2017 los sacó a la luz y, ante esto, el actor la denunció por calumnias e injurias.

Dulce amor estuvo al aire un año

Más tarde llegó la denuncia de Thelma Fardin, que relató en UNA conferencia de prensa junto al colectivo de Actrices Argentinas, que fue violada por el actor. Cuando esto pasó, Darthés viajó a Brasil, país donde nació y donde permanece desde entonces.

A la denuncia de Thelma, se sumaron los testimonios de las actrices Anita Co, Natalia Juncos y Adriana Varela, que revelaron haber sufrido situaciones similares y algunas de ellas brindaron su testimonio en el juicio. Ahora, la Justicia emitió un fallo a favor de Darthés en el que aluden no haber podido comprobar “relaciones carnales”.

Thelma Fardin en conferencia de prensa tras el fallo a favor de Juan Darthés

Ante la decisión de la Justicia de Brasil, Calu Rivero decidió responder con esta profunda reflexión en la que no faltó el hashtag #AbsueltoNoInocente, que desde el sábado reúne adeptos en contra de esta resolución.

Se trata de un lanzamiento en las redes luego de que en una conferencia de prensa -horas después de conocerse la noticia- Fardin confirmara que apelará la decisión. “Fue el propio juez que en un fallo absolutorio dice que todo lo que dije está comprobado, que solo le queda la duda (sobre el acceso carnal), y frente a eso tenía que absolver al acusado”, aseguró.

En ese sentido, agregó: “Es una ridiculez que estemos discutiendo un fallo que admite que un chabón de 45 años me besó, me practicó sexo oral y me violó con sus manos. ¿De qué está hablando la gente? Dicen que no saben si me creen, pero me dijeron que fuera a la Justicia y que lo probara. La Justicia dice que todo eso está probado”.

