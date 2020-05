Jorge Lanata: "El Gobierno tiene que dar guita y que esa guita no se devuelva"

"Este es el momento de ayudar a todo el mundo y que tratemos de salir adelante como se pueda", pidió el periodista Fuente: Archivo

6 de mayo de 2020 • 11:55

"Acá hay que dar guita y que esa guita no se devuelva, para decirlo bien claro", sostuvo esta mañana Jorge Lanata mientras realizaba el pase de su programa con el de Marcelo Longobardi, con quien analizaba la coyuntura económica impuesta por el coronavirus Covid-19 y los créditos a tasa 0 para autónomos y monotributistas .

"Esto va a ser mucho más grave de lo que pensamos. Cuando salís a la calle te preguntás, ¿cómo vamos a hacer? Ponele que podamos recuperarnos, ¿quién se va ir a comprar un suéter?", preguntó el conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), luego de contar que había salido a la calle para hacerse un chequeo médico.

"Siempre estuve en contra de la emisión descontrolada y cualquiera sabe que eso termina mal. Pero pensando lo que puede pasar, lo que me sale es que el Gobierno, igual que en Estados Unidos, tiene que dar plata sin pedir ninguna cosa, no tiene que dar créditos, tiene que dar plata directamente, porque es la única manera de que esto vuelva a funcionar, y tiene que dejar de cobrar la gran mayoría de los impuestos", consideró.

"El rol del Estado hoy no tiene que ser otro que abastecer a la economía en términos completos, y después se verá, pero la única manera de salir de esto es que haya plata circulando", desarrolló y agregó: "Se llame 'coronamoneda' o como se llame, acá hay que dar guita y que esa guita no se devuelva, para decirlo bien claro. Lo que hay no alcanza. Eso está claro".

"Lo que digo es que se dé plata sin condiciones, lo que se está dando ahora es para devolver. ¿Devolver cómo? Le estás diciendo a un tipo que no va a facturar que después te devuelva lo que no tiene ahora ni más adelante, y encima le estás cobrando impuestos", argumentó.

"Este es el momento de ayudar a todo el mundo indiscriminadamente, y que tratemos de salir adelante como se pueda, igual va a ser un espanto", finalizó.