El periodista se refirió en su programa a la situación del AMBA respecto de la seguridad

El periodista Jorge Lanata realizó un informe en su programa Periodismo para Todos (PPT) sobre la inseguridad en el país, pero particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la cuarentena aún es rigurosa por el avance del coronavirus, y mostró las "zonas calientes" del conurbano.

El conductor centró la edición de este domingo con imágenes y relatos de la situación en el Gran Buenos Aires. Entrevistó a víctimas de delitos, como Noemí Gómez, una joven que quedó con una fractura de tibia y peroné luego de un violento robo en su barrio, y Rafael Lezcano, un sodero que defendió a una mujer mientras era asaltada por dos motochorros.

"Después de todo lo que vimos, está claro que este es un problema urgente. Cuando digo no es momento de hablar de una modificación de la Justicia Federal estoy diciendo eso. Por favor, salgan a la calle, vean la calle y prioricen las cosas. Tampoco es momento para discutir entre provincias. Estamos cambiando las rejas de la cuarentena por la reja de la inseguridad", aseveró Lanata.

Previamente, en su monólogo, el periodista se refirió al Poder Judicial: "La Corte anunció que va a levantar la feria de forma escalonada. Primero se va a trabajar en forma remota, después abrirán los juzgados de primera instancia y para el 2028 se va a empezar a hacer Justicia. Bue, por ahí no", ironizó.

Y agregó: "Alberto va a enviar esta semana al Congreso la reforma judicial. El objetivo es diluir el poder de Comodoro Py nombrando 34 nuevos jueces afines al Gobierno, de grado 8 en la escala Zaffaroni. Lo que no van a mandar es el aumento del número de integrantes de la Corte, pero van a armar una comisión de expertos".

"Prepárense porque en un par de semanas, en los programas de actualidad van a pasar de los infectólogos a los constitucionalistas. Vamos a pasar de hablar de la vacuna a hablar de cómo nos van a vacunar. La idea es tener mayoría K y para eso llevar el número de miembros de 5 a 9 o a 15 o a 25. Guarda que no van a alcanzar los de Justicia Legítima para ocupar todos los cargos".

En su editorial también ironizó sobre las actividades del Presidente en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y opinó sobre el rol de Cristina Kirchner. "Alberto Fernández contó su maratón de series durante la cuarentena: Chernobyl. No sabemos si la vio para entretenerse o para inspirarse. También dijo que vio Fauda, The eddy, El método Kominsky. Le habían recomendado ver The Walking Dead, la de los muertos vivos, pero esa ya la había visto cuando estuvo de visita en la CGT. Como Cristina no le deja tener el control de nada, él se desquita con el control remoto", bromeó el periodista.