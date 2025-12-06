Protagonizó junto a Brad Pitt un ícono del cine de amor, pero desapareció del ojo público y poco se sabe de ella

Cualquier fanático del cine romántico vio alguna vez ¿Conoces a Joe Black?, la película que Brad Pitt y Claire Forlani protagonizaron en 1998 y que no tardó en convertirse en un clásico de amor. A diferencia de su colega, desde aquella época la actriz optó por mantener un perfil alejado del ojo público y muy poco se sabe de ella hoy. Debido a esto, te contamos qué fue de su vida.

¿Cónoces a Joe Black?, un fracaso en taquilla que tuvo una nueva oportunidad de la mano del streaming Captura

La intérprete de 53 años se muestra activa en su cuenta de Instagram, donde acumula 262.000 seguidores. Allí muestra gran parte de su trabajo, sus pasatiempos y los momentos junto a su marido, el actor escocés Dougray Scott, con quien está casada desde 2007 y tuvo un niño mediante adopción en 2014.

Claire Forlani junto a su marido, el actor escocés Dougray Scott (Foto: Instagram/@therealclaireforlani)

Entre una de sus últimas publicaciones se encuentra un pequeño homenaje que realizó el 6 de septiembre tras la muerte de Georgio Armani, el reconocido diseñador italiano que la vistió en varias oportunidades. “Giorgio Armani. El Magistral, generoso creador de belleza infinita. Te estoy eternamente agradecida, Georgio Armani”, escribió en la descripción del posteo en la que dejó ver varios de los atuendos que la acompañaron en su carrera, donde las alfombras rojas abundaban.

Claire Forlani y un pequeño homenaje a Giorgio Armani (Foto: Captura Instagram/@therealclaireforlani)

Forlani alcanzó la fama mundial al interpretar en ¿Conoces a Joe Black? a la hija de William Parrish (Anthony Hopkins), una mujer inteligente y compasiva que está a punto de comprometerse con otro hombre, pero que termina enamorándose de Joe Black (Brad Pitt), quien en realidad es la Muerte.

“Es agradable cuando la gente se acerca a mí. Cuando hablan de películas de hace dos décadas, hay algo genial en eso; es bueno que todavía se vean”, expresó sobre aquel icónico papel en una charla que mantuvo en 2014 con el medio The Independent.

Claire Forlani tiene 53 años (Foto: Instagram/@therealclaireforlani)

Aquella interpretación la llevó a ser solicitada para formar parte de otros proyectos. En el cine, continuó con distintos géneros, tanto comedias románticas como Chicos y Chicas (2000), hasta thrillers como Conspiración en la red (2001) y películas de acción como El poder del talismán (2003) y Hooligans: Stand your Ground (2005). Su trabajo más reciente en la pantalla grande incluye la película dramática A dos metros de ti (2019).

En televisión, tuvo un papel principal en la serie CSI: Nueva York (2006-2007, 2010) como la Dr. Peyton Driscoll. También interpretó roles importantes en series históricas como la Reina Igraine en Camelot (2011) y participó en ficciones policiales reconocidas como NCIS: Los Ángeles (2011) y Hawaii Five-0 (2016-2017). Sin embargo, su participación en Domina (2021) es la que destaca entre sus trabajos más recientes.

Su participación en Domina es la que destaca entre sus trabajos más recientes (Foto: Instagram/@therealclaireforlani)

Además de su faceta como actriz, Forlani fue modelo para reconocidas marcas de lujo, como Dior y L’Oreal.

Tres curiosidades sobre ¿Conoces a Joe Black?