Protagonizó junto a Brad Pitt un ícono del cine de amor, pero desapareció del ojo público y poco se sabe de ella
Claire Forlani fue quien se puso en la piel de Susan Parrish en ¿Conoces a Joe Black?, el clásico romántico de la década de los 90; qué es de su vida hoy
- 4 minutos de lectura'
Cualquier fanático del cine romántico vio alguna vez ¿Conoces a Joe Black?, la película que Brad Pitt y Claire Forlani protagonizaron en 1998 y que no tardó en convertirse en un clásico de amor. A diferencia de su colega, desde aquella época la actriz optó por mantener un perfil alejado del ojo público y muy poco se sabe de ella hoy. Debido a esto, te contamos qué fue de su vida.
La intérprete de 53 años se muestra activa en su cuenta de Instagram, donde acumula 262.000 seguidores. Allí muestra gran parte de su trabajo, sus pasatiempos y los momentos junto a su marido, el actor escocés Dougray Scott, con quien está casada desde 2007 y tuvo un niño mediante adopción en 2014.
Entre una de sus últimas publicaciones se encuentra un pequeño homenaje que realizó el 6 de septiembre tras la muerte de Georgio Armani, el reconocido diseñador italiano que la vistió en varias oportunidades. “Giorgio Armani. El Magistral, generoso creador de belleza infinita. Te estoy eternamente agradecida, Georgio Armani”, escribió en la descripción del posteo en la que dejó ver varios de los atuendos que la acompañaron en su carrera, donde las alfombras rojas abundaban.
Forlani alcanzó la fama mundial al interpretar en ¿Conoces a Joe Black? a la hija de William Parrish (Anthony Hopkins), una mujer inteligente y compasiva que está a punto de comprometerse con otro hombre, pero que termina enamorándose de Joe Black (Brad Pitt), quien en realidad es la Muerte.
“Es agradable cuando la gente se acerca a mí. Cuando hablan de películas de hace dos décadas, hay algo genial en eso; es bueno que todavía se vean”, expresó sobre aquel icónico papel en una charla que mantuvo en 2014 con el medio The Independent.
Aquella interpretación la llevó a ser solicitada para formar parte de otros proyectos. En el cine, continuó con distintos géneros, tanto comedias románticas como Chicos y Chicas (2000), hasta thrillers como Conspiración en la red (2001) y películas de acción como El poder del talismán (2003) y Hooligans: Stand your Ground (2005). Su trabajo más reciente en la pantalla grande incluye la película dramática A dos metros de ti (2019).
En televisión, tuvo un papel principal en la serie CSI: Nueva York (2006-2007, 2010) como la Dr. Peyton Driscoll. También interpretó roles importantes en series históricas como la Reina Igraine en Camelot (2011) y participó en ficciones policiales reconocidas como NCIS: Los Ángeles (2011) y Hawaii Five-0 (2016-2017). Sin embargo, su participación en Domina (2021) es la que destaca entre sus trabajos más recientes.
Además de su faceta como actriz, Forlani fue modelo para reconocidas marcas de lujo, como Dior y L’Oreal.
Tres curiosidades sobre ¿Conoces a Joe Black?
- Fue un fracaso en taquilla. La película recaudó unos $44 millones con un presupuesto de $90 millones, y fue criticada por su larga duración y ritmo lento. Sin embargo, encontró una nueva oportunidad de la mano del streaming y hoy es un clásico imperdible.
- Es un remake. La película de 1998 es una nueva versión de una película clásica de 1934 titulada La muerte de vacaciones (Death Takes a Holiday), que a su vez se basaba en una obra de teatro.
- Una escena que generó polémica. La impactante escena en la que el personaje de Brad Pitt es atropellado brutalmente por dos autos al principio de la película no se realizó con CGI (gráficos por computadora). En su lugar, se utilizó un muñeco de yeso creado a imagen y semejanza del actor.
Otras noticias de Celebridades
"Este es el camino". Fue una estrella de la TV, pero dejó la Argentina y hoy compra y remodela casas en España
Difícil performance. El incómodo momento de Robbie Williams durante el sorteo del Mundial 2026
“Gracias a los míos”. El profundo mensaje de Jimena Barón sobre su familia que conmovió a todos en las redes
- 1
Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 3 de diciembre
- 2
Spotify Wrapped 2025: el ranking de las diez artistas argentinas más escuchadas del año
- 3
Netflix compra Warner Bros. por 82 mil millones de dólares
- 4
Jessica Alba se sinceró sobre su desnudo en Los Cuatro Fantásticos: “Fue muy humillante”