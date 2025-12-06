Ivana Figueiras habló de su vínculo con Darío Cvitanich tras la separación y fue contundente

Tras separarse de Cecilia “Chechu” Bonelli después de 14 años juntos y tres hijas en común, Darío Cvitanich dio vuelta la página y comenzó una relación con Ivana Figueiras. Sin embargo, durante las últimas semanas estalló una nueva interna alrededor del triángulo amoroso cuando la periodista deportiva dio detalles del fin de su matrimonio y enfatizó en que la decisión fue de él y no de ella. Paralelamente, Figueiras fue apuntada como la tercera en discordia y no solo hizo un descargo, sino que su relación con el exfutbolista llegó a su fin. Ahora, luego de ponerle “paños fríos” al asunto, volvió a hablar del conflicto y dejó en claro si ve o no la posibilidad de una reconciliación.

“Estoy muy bien. Hoy estoy sola y la verdad que estoy muy bien. Preferí ponerle paños fríos a todo esto porque si bien obviamente ahora estoy en un ámbito laboral, me parecía muy fuerte estar metida en algo que no tiene nada que ver conmigo”, sostuvo Ivana Figueiras en diálogo con la prensa, incluida la cámara de Puro Show (eltrece). La modelo reconoció que se vio envuelta en una situación que no esperaba y que lo mediático tuvo un peso importante.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras se separaron tras el escándalo con Chechu Bonelli; sin embargo, la modelo no le cerró la puerta a una posible reconciliación (Foto: Instagram/@figueirasivana)

Asimismo, se mostró arrepentida por haber reaccionado cuando vio una foto de su hija en las redes sociales. “Creo que las cosas se hablan en privado. Pensaron que mi hija era hija de otra persona (de Bonelli) entonces la filmaron y verla en esa situación no me gustó. No tengo tanta experiencia en los medios y la realidad es que no me tomé esos cinco minutos para meditar y no reaccionar. Sé que confundiéndome con la otra persona se hizo más énfasis en mi hija”, reflexionó.

“¿Te hubiese gustado que esté Darío acá presente hoy?“, le preguntó un cronista y ella respondió de manera afirmativa. ”Él es un amor, es re buena persona. Lo conozco hace cuatro, cinco meses y me parece un amor. Obviamente que no lo conozco tanto...“, comentó. Asimismo, dejó la puerta abierta para una posible reconciliación, aunque remarcó que “nunca se sabe”. No obstante, aclaró que la separación fue en “buenos términos” y que siguen en contacto. Incluso admitió que el ramo de flores que subió a las redes fue un regalo de él.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich empezaron a salir luego de que él se separara de "Chechu" Bonelli

En cuanto a la influencia que tuvo la palabra de Cecilia Bonelli en el fin de su relación, se limitó a decir: “Cada persona puede hacer lo que quiera y lo que tenga ganas de hacer”. También reconoció que recibió algunos malos comentarios y deslizó que algunos eran de parte del entorno de la periodista: “Si tiene que haber un bando u otro, no sé de qué”.

“Lo único que tengo para decir es que yo estoy tranquila. Estaba sola, estaba conociendo gente cuando lo conocí a él. Estaba por primera vez soltera y me parece que yo no era la persona que tenía que cuidar a la otra parte. Después dije que yo no me tenía que hacer cargo de esto porque estaba sola y no tenía que darle explicaciones a nadie. Si de la otra parte... que sé yo, no sabía como estaba la otra persona. No es que conocés a alguien y le empezás a hablar de tu ex", reflexionó. Por último, aseguró que no hubo contacto con Bonelli. “Nunca en mi vida hablé, nunca en mi vida la vi”, afirmó.