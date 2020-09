El periodista se refirió a la foto de los tres políticos unidos para combatir la pandemia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2020 • 22:34

El periodista Jorge Lanata, único invitado a La Noche de Mirtha, se refirió este sábado a la actualidad política, económica y social que atraviesa el país a raíz de la pandemia del coronavirus y opinó sobre las últimas medidas que tomó el Gobierno para combatirla.

En un mano a mano con Juana Viale, el conductor de Periodismo para Todos (PPT) habló del último anuncio que emitieron por redes sociales para informar la extensión del aislamiento social hasta el 11 de octubre:"Es cada vez más degradante, en cualquier momento dejan un cassette de C5N y se van".

"Vos no podés hacer una ley que la gente deliberadamente no cumpla o no le interese cumplir. Si vos seguís dando órdenes que nadie cumple, eso desgasta tu poder, entonces cada vez va a ser menor la manera que tengan de influir", dijo sobre la forma de comunicar la continuación de la cuarentena que aplicó el Gobierno en los últimos días.

"A todos nos gustó ver a [Horacio] Rodríguez Larreta, [Axel] Kicillof y [Alberto] Fernández, más allá de haberlos o no votado, estaba bueno y es lo que tenemos que poder ver ahora. No siguió porque en algún punto era mentira. El interés que tenían era parcial, no real. Estaban ahí a los empujones, forzados por lo que pasaba, no es que quisieron estar. La relación se fue desgastando y después de lo que pasó con Capital, que le quitaran guita para pagarle a la Policía, es difícil que las relaciones se mantengan bien", sostuvo.

Intrigada, la nieta de Mirtha Legrand le preguntó por qué, en aquella oportunidad, habló el Presidente y no el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Lanata fue contundente: "Se ve que Axel es chiquito y llamó a su papá. Eso demuestra que no es un gran gobernador, cuando tuvo un problema, tuvo que recurrir a Alberto. Le digo 'chico' pero es un boludo grande, es como un chico de Económicas que está en la asamblea de la UBA dando clases de marxismo. Debe ser un buen economista teórico".

"Estamos sufriendo las consecuencias de lo que votamos. La pandemia y la cuarentena no son lo mismo, al Gobierno le gusta hacer eso. Los resultados de la cuarentena serán resultados del Gobierno; y la pandemia vendrá por Dios, la naturaleza o lo que quieras. El quilombo que tenemos económico, los chicos sin clases, etc., todo eso tiene que ver con cómo se decidió manejar la pandemia", expresó el periodista.

En esa línea, continuó: "Creo que aprovechan la pandemia para hacer un montón de cosas que a lo mejor hubieran tardado más. Como por ejemplo, que la economía dependa en un 90% del Estado, que la iniciativa privada se vaya al carajo y que no les importe. Así como se aceleró el laburo remoto, que hubiera tardado quizás 10 años, creo que el Gobierno encontró una oportunidad para meterse adentro de las empresas, dar créditos blandos y después tratar de controlar algunas cosas. Lo aprovecharon políticamente, por eso le interesa que la cuarentena siga, que sea cuareterna".

Noticia en desarrollo

Conforme a los criterios de Más información