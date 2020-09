El periodista opinó sobre la decisión de Fernández en relación a la quita de coparticipación Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

En una nueva emisión de Periodismo para Todos (PPT), el periodista Jorge Lanata redobló la apuesta en su editorial de este domingo y ahondó sobre sus dichos, cuando días atrás había comentado que tenía la sensación de que el país "estaba a la deriva" porque "nadie gobernaba del todo".

En esta ocasión, en su análisis respecto de la coyuntura política de la Argentina, el conductor habló sobre la decisión de Alberto Fernández de ceder un punto de los fondos de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires y el conficto con la Policía bonaerense.

"El miércoles, mientras Kicillof seguía en silencio y todos se preguntaban dónde estaba [Verónica] Magario, Alberto anunció que darían el aumento a los policías con plata ¿de quién? De la Ciudad. En vez del botón rojo, apretó el botón de la calculadora y le birló 35 mil millones de la coparticipación a la Ciudad", dijo.

Y sumó: "Con esto quedó demostrado que 'Kici' [Axel Kicillof] no puede resolver ni un crucigrama. Pobre Alberto, como Cristina [Kirchner] no lo deja gobernar el país, se puso a gobernar la Provincia. Siempre la ligan los porteños... primero por salir a correr, después por tomar un café, después por protestar y ahora por pagarle bien a la cana".

Luego, habló sobre la actitud del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al enterarse de la medida del mandatario, e ironizó: "Al fin Larreta se enojó. Después de la separación, Alberto se queda con la tenencia de Axel y Horacio le va a tener que pasar la cuota. Larreta no sabía si ir a la Corte o al estudio de Ana Rosenfeld".

"Aunque ya venían con problemas, este es el final anunciado del trío pandemia. Es una triste noticia, algo que no se daba desde la separación de Los Beatles. Y el trío pandemia también tuvo su Yoko. Para la próxima reunión con Alberto para extender la cuarentena, Horacio le va a mandar un mensaje de texto un minuto antes diciendo 'no me esperen, estoy vestido de runner, con diez amigos tomando algo en un bar, y mirando cómo mido mejor que vos en las encuestas'", finalizó el periodista.